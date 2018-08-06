۲۴ میلیاردتومان از بودجه سال ۹۷ بومهن صرف عمران شهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قانبیلی ظهر دوشنبه در اولین نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی، شهرداران، دهیاران پردیس که با حضور معاون هماهنگی امور فنی و عمرانی استانداری و نماینده مردم تهران در مجلس برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: از مهم ترین اهداف و وظایف شورای شهر بومهن در دوره پنجم ایجاد یک نگرش نو ونوین نسبت به شهر و شهرداری و شورای شهر بود که همه خود را در برابر شهر مسئول بدانند.

قانبیلی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید به وجود آورنده یک هنجار اجتماعی مناسب باشند افزود: در این صورت است که شورای شهر می تواند در عمل به مردم نشان دهند که مردم شورا را امین خود بدانند و به این درک برسند که اگر عوارض و هزینه ای را به شهرداری پرداخت می کنند بیشتر از آن عوارض خدمات دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی شورای شهر رضایت مندی مردم و تاکید بر تعامل و توسعه شهرستان است گفت: تسهیل در امور سرمایه گذاری در شهر یکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که حضور بخش خصوصی عامل اعتماد سازی مردم شده و در این زمینه وحدت و هم گن بودن اعضای شورا بسیار مهم است.

رییس شورای شهر بومهن تعداد مصوبات شورای پنجم بومهن از تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۹۶ تا ۲ مرداد ۹۷را ۲۲۴ مصوبه اعلام کرد و بیان داشت: اهم این مصوبات مربوط به بخش های عمرانی و فرهنگی بوده است.

قانبیلی بودجه سال ۹۷ شهرداری بومهن را ۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۴ میلیارد تومان از این بودجه به بحث عمرانی این شهرستان اختصاص یافته است و نسبت به سال گذشته این بودجه ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی یکی از موفقیت های شهرداری بومهن را واگذاری مسائل شهری به کمیسیون ها دانست و افزود: فعالیت جدی این کمیسیون ها سبب تعامل خوب با ادارات شده است که باعث موفقیت در این زمینه بوده است.