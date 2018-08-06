پایان جنگ در سودان جنوبی، رئیس جمهور و شورشیان به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سالوا کر میاردیت، رئیس جمهور سودان جنوبی هنگام امضای توافق صلح با رهبر گروه اصلی شورشیان اعلام کرد که امیدوار است از امروز جنگ در کشورش به پایان رسد و سودان جنوبی شاهد دوره‌ای جدید از صلح داخلی باشد.

از سوی دیگر، ریک مشار، معاون سابق رئیس جمهور و رهبر فعلی شورشیان اعلام کرد که با امضای این توافق طرفداران و اعضای حزب او جشن خواهند گرفت.

سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ در نتیجه جدایی از سودان اعلام استقلال کرد اما دو سال پس از استقلال اختلافات میان رئیس جمهور و معاونش به درگیری و جنگ داخلی منجر شد.

در واقع جنگ داخلی در سودان جنوبی در سال ۲۰۱۳ پس از آن آغاز شد که سالوا کر، رئیس جمهور این کشور، معاون خود ریک مشار را که از قبیله النویر بود، برکنار کرد.

شکاف‌ها و اختلافات قومی و قبیله‌ای در سودان جنوبی به طولانی شدن جنگ داخلی در این کشور طی پنج سال گذشته منجر شد و در نتیجه این درگیری‌ها حداقل ۱۰ هزار نفر کشته و یک چهارم از جمعیت ۱۲ میلیونی سودان جنوبی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

در جریان جنگ اخیر همچنین اقتصاد سودان جنوبی که متکی به تولید و فروش نفت است به شدت آسیب دید.

با اعلام توافق در سودان جنوبی که با وساطت همسایه شمالی این کشور، سودان به نتیجه رسید، تمام احزاب سودان جنوبی متعهد به رعایت آتش بس شده‌اند و دولت سودان نیز اعلام کرده که انتقال نفت از سودان جنوبی از اول سپتامبر از سر گرفته خواهد شد.

پیش از این در سال ۲۰۱۳ و قبل از شروع جنگ نیز احزاب داخلی سودان به یک توافق صلح دست یافته بودند که این توافق کمتر از یک ماه دوام داشت و شکست آن به آغاز درگیری‌های داخلی منجر شد.