تخصیص اعتبارات عمرانی سمنان ۴۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری در نشست شورای اشتغال‌زایی استان سمنان که به میزبانی استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه ۴۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال جاری تخصیص خواهد یافت که قطعاً این اعتبارات به‌طور مستقیم اشتغال‌زایی نمی‌کند، تأکید کرد: باید به دنبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین جذب اعتبارات حوزه اشتغال بود وگرنه با این بودجه عمرانی نمی‌توان اشتغال‌زا بودن را توقع داشت.

وی بابیان اینکه ۱۱ میلیارد تومان اعتبار در سال‌جاری به اشتغال‌زایی خانگی استان سمنان تخصیص می‌یابد، افزود: در بحث اشتغال فراگیر ۱۵۰ میلیارد تومان و در تسهیلات بانکی شاهد اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح استان خواهیم بود که امیدواریم بتوانیم با همراهی بخش خصوصی و مردم اشتغال خوبی را در استان شاهد باشیم چراکه بیشترین اشتغال از سوی بخش خصوصی و در قالب طرح‌ها محقق می‌شود و نه اعتبارات عمرانی و دولتی.

پیگیری رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه بودجه‌های استان در مسیر اشتغال‌زایی تعریف‌شده و امیدواریم از آن بهره کافی را ببریم، گفت: دولت سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و این امر به گواه آمار بیان می‌شود اما آن‌قدر متقاضی برای شغل زیاد است که کفاف همه بیکاران را نمی‌دهد اما مدیران باید در شهرستان‌ها موقعیت‌های اشتغال‌زا را احصاء و اعلام کنند تا شاهد کاهش بیکاری باشیم.

عسگری بابیان اینکه مشاغل خانگی و دانش‌بنیان دو حوزه‌ای هستند که ظرفیت‌های بالای استان در آن‌ها متأسفانه به چشم نیامده است، بیان کرد: در اشتغال خرد، خانگی و فراگیر باید شاخص‌ها دقیق‌تر شناسایی شود و درزمینهٔ شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید موانع فعالیت این شرکت‌ها برداشته شود که این دو سیاست در استان سمنان پیگیری می‌شود.

وی افزود: بانک‌های عامل برای اشتغال‌زایی در استان سمنان به‌خصوص در طرح هایی مانند بهین یاب و یا معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات، هم افزایی مطلوبی داشته اند که امیدواریم این هم افزایی تقویت شود از سوی دیگر باید گفت اعتبارات دولتی تامین کننده زیرساخت برای اشتغال آفرینی است اما اشتغال زا نخواهد بود لذا بخش خصوصی با کمک بانک ها و زیرساخت های دولتی باید به اشتغال جامع عمل بپوشاند.