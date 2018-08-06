دولت با جدیت پیگیر کاهش فشار مشکلات اقتصادی بر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز دوشنبه در جلسه طرح مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: نیروی انتظامی به خصوص در روزهای اخیر برای ایجاد امنیت در استان به خوبی وظایف خود را انجام داده و تاکنون توانسته ایم امنیت را برای مردم ایجاد کنیم که امید است این امنیت همچنان تداوم داشته باشد.

آقازاده بیان کرد: این روزها دشمنان به شکل ها و ترفندهای مختلف برای کشاندن مردم به خیابان ها به بهانه مطالبات اقتصادی تلاش و تحرکاتی را به‌ صورت تجمع‌ های غیرقانونی در کف خیابان ها ایجاد می کنند اما بسیاری از این تحرکات با هوشیاری مردم و نیروی انتظامی خنثی شده است.

وی افزود: مردم ممکن است اعتراضات به حق داشته باشند که همه را تایید می‌کنیم اما در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست که مردم بخواهند مطالبات و اعتراضات خود را به صورت تجمع‌های غیر قانونی اعمال کنند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی کشور و شوراهای تامین در سراسر استان ها، مشکلات و اعتراضات مردم را درک می کنند، اما در شرایط فعلی وضعیت کشور به گونه ای است که هر گونه تجمع و هر اتفاقی ممکن است دستاویز دشمنان ایران قرار گیرد.

آقازاده بیان داشت: اعتراضات و گله ها و مطالبات برحق مردم را دولت درک می کند و دولت هم در رفع مشکلات مردم بیکار ننشسته و تلاش می‌کند و در حال برنامه‌ریزی هست تا فشار اقتصادی کمتر شود.

استاندار مرکزی ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دستگاه های نظارتی، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی طی هفته‌های گذشته در بخش تثبیت امنیت و انجام وظیفه خود برای ایجاد امنیت پایدار برای مردم موفق عمل کرده، است.