مقاوم سازی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر امروز دوشنبه در آیین افتتاح فاز نخست طرح هادی روستای چشمه وزان شهرستان اهر با تاکید بر حفظ فضای سبز در مناطق روستایی، اظهار داشت: در روستاهایی که طرح هادی اجرا می شود تاکید داریم تا فضای سبز اعم از درختکاری حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۷ درصد روستاهای کشور از طرح هادی روستایی بهره مند شده اند، افزود: طرح هادی ۳۷ هزار و ۹۰۰ روستا در کشور تهیه و روستائیان از خدمات این طرح بهره مند شدند که این تعداد روستا شامل ۹۷ درصد روستاهای کشور می شود.

تابش اضافه کرد: در سالجاری برنامه ریزی کرده ایم تا طرح هادی روستایی در ۱۰۰۰ روستای کشور تهیه شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از اجرای طرح هادی روستایی در ۴ هزار و ۵۰۰ روستای کشور در سالجاری خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن در راستای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات به متقاضیان با بانک های عامل همکاری می کند ابراز داشت: تاکنون بنیاد مسکن با همکاری بانک ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی کشور را مقاوم سازی کرده است.

فازم دوم طرح هادی روستای چشمه وزان تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

هادی رحیمی در آیین افتتاح فاز نخست طرح هادی روستای چشمه وزان شهرستان اهر بابیان اینکه این پروژه از محل اعتبارات استانی اجرا شده است اظهار داشت: موافقت پروژه مدت دو ساله دارد که با اعتبار ۴۴۰ میلیون تومان عملیاتی شده است که تا به امروز برای فاز نخست طرح هادی روستای چشمه وزان ۲۱۰ میلیون تومان از اعتبارات پروژه تخصیص یافته است.

وی، اجرای سنگ فرش یک هزار و ۱۵۰ مترمربع، پیاده روسازی ۵۵۰ مترمربع، جداره سازی خشتی با کاه گلی و ترکیب سیمان به طول ۵۴۰ مترمربع، سنگ هزاره ۱۵۰ مترمربع و پیرنشین را از جمله اقدامات انجام یافته در فاز نخست طرح هادی روستای چشمه وزان شهرستان اهر ذکر کرد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر ادامه داد: در فازم دوم پروژه و در صورت تخصیص اعتبار ۳۲۰۰ مترمربع در این روستا آسفالت ریزی می کنیم و تا دو ماه آینده سعی می کنیم تا فازم دوم نیز به بهره برداری برسد.