عفو بین الملل: باید به عربستان برای توقف سرکوبگری فشار وارد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل بر ضرورت فشار بر عربستان برای توقف سرکوبگری و بازداشت فعالان حقوق بشری تاکید کرد.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: باید به عربستان به منظور توقف اقدامات سرکوبگرانه و به سبب بازداشت فعالان فشار وارد شود. باید به ریاض به منظور آزادی همه زندانیانی که به سبب مطرح کردن آراء و اندیشه خود در زندان به سرمی برند، فشار وارد شود.

عفو بین الملل بیان کرد: جامعه بین المللی نباید در قبال هدف قرار گرفتن فعالان در عربستان بی اعتنا باشد. جامعه بین المللی نباید چشمان خود را در قبال هدف قرار گرفتن فعالان در عربستان ببندد.