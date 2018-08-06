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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

فرماندار سرخه:

طرح مبارزه با احتکار و کم‌فروشی در سرخه جدیت می‌یابد

طرح مبارزه با احتکار و کم‌فروشی در سرخه جدیت می‌یابد

سرخه - فرماندار سرخه بابیان اینکه مبارزه با احتکار و کم‌فروشی در سرخه جدیت می‌یابد، گفت: با اهتمام دستگاه‌های نظارتی و انتظامی شهرستان فرصتی برای سوءاستفاده برخی افراد را نخواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مؤیدی‌زاده بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار سرخه به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه دشمنان درصدد القا یاس و ناامیدی در حوزه اقتصادی کشور هستند و در عین ناباوری برخی سود جویان از این فرصت سوءاستفاده کرده و از مردم سودهای گزاف طلب می‌کنند، بیان داشت: در این شهرستان باهمت دستگاه‌های نظارتی و انتظامی با احتکار و کم‌فروشی به‌شدت مبارزه می‌شود.

وی افزود: احتکار و کم‌فروشی در شرایط اقتصادی کنونی نهایت سوءاستفاده است و لذا با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد و در این راه دستگاه‌های نظارتی عضو ستاد تنظیم بازار شهرستان نسبت به تخلف در حوزه عرضه محصولات و جلوگیری از کم‌فروشی و انبار کردن کالاهای اساسی و ضروری در سطح شهرستان گشت‌هایی را ترتیب داده‌اند.

ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان

فرماندار سرخه به مردم اطمینان داد تا نگران تأمین کالاهای اساسی خود نباشند و گفت: کالاها و موارد و اقلام ضروری مردم همواره در دسترس آن‌ها خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی هم با تمام تخلفات حوزه اقتصادی برخورد خواهند کرد.

مؤیدی زاده با تأکید بر تلاش مضاعف دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار در خصوص تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم، گفت: مسئولان به‌صورت مستمر باید وضعیت اقتصادی جامعه را دنبال کرده و ضمن رصد و تحلیل بازار، نسبت به برگزاری هفتگی جلسات تنظیم بازار در  شهرستان اقدام کنند تا تمهیدات لازم برای عبور از مشکلات دشوار اقتصادی اندیشیده شود.

وی افزود: امروزه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ضمن استفاده از گزینه تحریم‌های ظالمانه، سعی در تخریب اقتصاد کشور دارند که القا روحیه یاس، ناامیدی و ترویج تفکر نابه‌سامانی اقتصادی در رفاه اجتماعی مردم ازجمله توطئه‌های آنان است که با انسجام عمومی و اتخاذ تصمیمات مناسبت و آگاهی بخشی به آحاد جامعه باید نسبت به خنثی کردن آن اقدام کنیم.

کد مطلب 4367701

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