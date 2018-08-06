به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مؤیدیزاده بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار سرخه به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه دشمنان درصدد القا یاس و ناامیدی در حوزه اقتصادی کشور هستند و در عین ناباوری برخی سود جویان از این فرصت سوءاستفاده کرده و از مردم سودهای گزاف طلب میکنند، بیان داشت: در این شهرستان باهمت دستگاههای نظارتی و انتظامی با احتکار و کمفروشی بهشدت مبارزه میشود.
وی افزود: احتکار و کمفروشی در شرایط اقتصادی کنونی نهایت سوءاستفاده است و لذا با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد و در این راه دستگاههای نظارتی عضو ستاد تنظیم بازار شهرستان نسبت به تخلف در حوزه عرضه محصولات و جلوگیری از کمفروشی و انبار کردن کالاهای اساسی و ضروری در سطح شهرستان گشتهایی را ترتیب دادهاند.
ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان
فرماندار سرخه به مردم اطمینان داد تا نگران تأمین کالاهای اساسی خود نباشند و گفت: کالاها و موارد و اقلام ضروری مردم همواره در دسترس آنها خواهد بود و دستگاههای نظارتی هم با تمام تخلفات حوزه اقتصادی برخورد خواهند کرد.
مؤیدی زاده با تأکید بر تلاش مضاعف دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار در خصوص تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم، گفت: مسئولان بهصورت مستمر باید وضعیت اقتصادی جامعه را دنبال کرده و ضمن رصد و تحلیل بازار، نسبت به برگزاری هفتگی جلسات تنظیم بازار در شهرستان اقدام کنند تا تمهیدات لازم برای عبور از مشکلات دشوار اقتصادی اندیشیده شود.
وی افزود: امروزه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ضمن استفاده از گزینه تحریمهای ظالمانه، سعی در تخریب اقتصاد کشور دارند که القا روحیه یاس، ناامیدی و ترویج تفکر نابهسامانی اقتصادی در رفاه اجتماعی مردم ازجمله توطئههای آنان است که با انسجام عمومی و اتخاذ تصمیمات مناسبت و آگاهی بخشی به آحاد جامعه باید نسبت به خنثی کردن آن اقدام کنیم.
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