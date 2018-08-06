حریق کارگاه چوب بری گلستان پس از ۶ ساعت تلاش اطفاء شد

محمد سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حریق کارگاه چوب گلستان اظهار داشت: این حادثه بامداد امروز در کارگاه چوب بری در خروجی شهر گلستان از سمت اسلامشهر رخ داد که به دنبال اطلاع این حریق به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری گلستان ماموران به مخل حادثه اعزام شدند.

سلگی در تشریح چگونگی وقوع و امدادرسانی به این حادثه گفت: پس از حضور ماموران به محل حادثه ماموران مشاهده کردند که حریق بسیار گسترده است به طوری که این حادثه زرگترین آتش سوزی ۵ ماهه اخیر اعلام شد.

وی در ادامه بیان داشت: در مجموع ۹ ایستگاه آتش نشانی با امکانات و تجهیزات کامل در محل حاضر شدند و در نهایت پس از ۶ ساعت تلاش مداوم توانستند، این آتش سوزی مهیب را کنترل کنند که خوشبختانه در این حریق به کسی آسیب نرسید ولی آتش سوزی خسارت مالی فراوانی را به بار آورده است.

سرپرست سازمان آتش نشانی شهر گلستان علت احتمالی این حادثه را بی احتیاطی کارگران کارگاه عنوان کرد و افزود: از صاحبان مشاغل و کارگاه های صنعتی می خواهیم نسبت به نصب تجهیزات اولیه اطفاء حریق اقدام کنند چرا که بعضا مشاهده می شود با وجود قرار دادن احتمال زیاد حریق در بسیاری از مشاغل هیچ امکانات اطفای حریقی در این اماکن درنظر گرفته نشده است.