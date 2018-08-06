طرح مشارکت مردمی در ارتقای امنیت استان مرکزی آماده اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا آدینه روز دوشنبه در جلسه هم اندیشی طرح مشارکت مردمی در توسعه نظم و امنیت عمومی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: این طرح مشارکتی با تدوین ۱۵ تا ۲۰ وظیفه و دستورالعمل به عنوان طرح مشارکت فرمانداران، بخشداران، شوراها و دهیاران استان مرکزی با رویکرد ارتقای امنیت عمومی با هدف بهره مندی نیروی انتظامی از ظرفیت های دستگاه های ذکر شده برای ارتقای امنیت آماده شده است.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی افزود: قرار است مفاد و دستورالعمل این طرح در جمع اعضای شورای تامین استان و شهرستان ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

آدینه بیان داشت: همچنین مقرر است مفاد این طرح طی یک همایش یک روزه با حضور معاون نیروی انتظامی کشور و با شرکت فرمانداران، بخشداران، اعضای شوراها و دهیاران استان مرکزی بازخوانی و تبیین شود.

وی تصریح کرد: بعد از برگزاری همایش و تبیین مفاد طرح، با در نظر گرفتن چارچوب کار تعیین شده و استفاده از رهنمودهای استاندار برای عملیاتی کردن دستورالعمل و وظایف تعیین شده، این طرح به عنوان طرح مشارکت فرمانداران، بخشداران، شوراها و... ابلاغ می شود.

آدینه خاطرنشان کرد: طرح مشارکت مردم در توسعه امنیت عمومی در راستای فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در نوزدهم اردیبهشت سال ۹۵ در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران مرتبط، طرح موضوع شد.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: طرح پس از بحث و بررسی در شورای امنیت کشور و چکش کاری در یازدهم مهر سال ۹۵ به عنوان طرح مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی به تصویب رسید و در اواخر سال ۹۵ هم برای استان‌ها ابلاغ شده است.