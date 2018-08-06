به گزارش خبرنگار مهر، مسلم احمدیان بعدازظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان رودسر به مناسب ۱۷ مرداد روز خبرنگار در دفتر شورای شهرستان اظهار کرد: روحیه مطالبه گری و پرسش گری مهم ترین رسالت خبرنگاران است.

وی افزود: آنچه همواره از خبرنگاران انتظار می رود ایجاد ارتباط دو سویه میان مردم و مسئولان در راستای شتاب بخشی به توسعه همه جانبه کشور است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رودسر در ادامه نقش و جایگاه رسانه ها را در آگاهی بخشی جامعه بسیار مهم عنوان کرد و گفت: نقد سازنده و منصفانه از سوی رسانه ها به پویایی و بالندگی جامعه کمک می کند.

وی به برگزاری ۱۰ جلسه در قالب ۳۸ مصوبه در یکسال گذشته از سوی این شورا اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های شورا شتاب بخشی به روند ساخت سد پلرود، راه کلاچای -رحیم آباد - قزوین و ساخت جاده جایگزین در منطقه سیل زده کاکرود اشکور است.