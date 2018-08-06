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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۰

چهار نفر در حادثه ریزش دیوار در مرند کشته شدند

چهار نفر در حادثه ریزش دیوار در مرند کشته شدند

مرند – رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند از کشته شدن 4 نفر به علت ریزش دیوار سیلوی گندم در مرند خبر داد.

حبیب ذوالفقاری رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح حادثه ریزش دیوار سیلوی گندم در جاده مرند – جلفا ابراز داشت: این حادثه، ظهر امروز دوشنبه به پایگاه امداد و نجات جاده ای پیام جمعیت هلال احمر شهرستان مرند اطلاع داده شد.

وی افزود: در جریان فرو ریختن دیوار سیلوی گندم در جاده مرند – جلفا، ۴ نفر در زیر آوار مدفون شده بودند که بلافاصله تیم تخصصی جاده ای با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و بعد از ارزیابی صحنه حادثه، درخواست نیروی کمکی تخصصی در آوار می کنند که یک تیم تخصصی آوار به محل حادثه اعزام شدند.

ذوالفقاری ادامه داد: بعد از تلاش تیم های امدادی از جمله هلال احمر، آتشنشانی، اورژان، مردم محلی و نیروی انتظامی جسد هر ۴ نفر از زیر آوار خارج و جهت انتقال به اورژانس تحویل داده شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند با اشاره به علت این حادیه تاکید کرد: ریزش دیوار وسط سیلو علت این حادثه بوده که به علت انباشته شدن بیش از حد گندم و فشار به دیوار باعث ریزش آن شده است.

وی ادامه داد: در این حادثه جانگداز ۳ نفر کارگر و یک نفر راننده به علت محبوس بودن در زیر آوار و برخورد آجر و بتون با سر و سایر اندام های حیاتی بدن جان خود را دست دادند.

کد مطلب 4367712

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