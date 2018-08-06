به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان اظهار داشت: علی خواجوی مامور اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راور در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات خورند شهرستان راور مجروح و روانه بیمارستان شد اما متاسفانه به علت شدت جراحت به شهادت رسید.

رضا جزینی زاده اظهار کرد: محیط بانان از فعالیت صیادان غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان راور مطلع و برای برخورد با آن ها راهی منطقه شدند.

وی با بیان اینکه عصر امروز در درگیری بین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان راور با متخلفین شکار در ارتفاعات خورند شهرستان راور یکی از محیط بانان بنام علی خواجویی مورد اصابت سه گلوله جنگی از ناحیه شکم قرار گرفت که با هماهنگی لازم با مدیر کل امنیتی استانداری و فرمانداری راور و زرند یک فروند بالگرد اورژانس به منطقه اعزام شد اما متاسفانه محیط بان خواجوی به شهادت رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان افزود: نیروهای انتظامی شهرستانهای مجاور و یگان‌های تکاور و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان جهت تعقیب و دستگیری متخلفین به منطقه روانه شدند که خبر های تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.