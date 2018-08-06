بانک های اراک موظف به بهره گیری از دوربین های مداربسته مدرن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری روز دوشنبه در جلسه هم اندیشی طرح مشارکت مردم در توسعه امنیت عمومی استان مرکزی که با حضور استاندار مرکزی در اراک برگزار شد، اظهار داشت: چندی پیش در ارتباط با بالا بردن ضریب امنیت در خصوص بانک های اراک، جلسه ای با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تشکیل شد که در این جلسه از همه بانک ها خواسته شد نسبت به تبدیل دوربین های مداربسته از سیستم قدیم به جدید اقدام کنند.

فرماندار اراک افزود: دوربین های فعلی اکثر بانک ها مربوط به دهه ۸۰ است و امروز آن کارایی و کیفیت مورد نیاز را ندارد؛ با تجهیز شدن بانک‌ها به دوربین های مدرن، ضریب امنیت در این حوزه هم افزایش پیدا می کند.

وی بیان داشت: در باب همکاری دستگاه‌ های اجرایی با هدف بالا بردن ضریب امنیت، همچنین با دستگاه‌ های اجرایی هم جلسات متعدد تشکیل شد تا دستگاه‌ها در چارچوب مقررات در حوزه ارتقا و توسعه نظم و امنیت عمومی اقدام کنند.

بختیاری با اشاره به اینکه قرار است در این حوزه از ظرفیت سمن‌ های مرتبط استفاده شود و این سمن ها هم اعلام آمادگی کرده اند، بیان کرد: در دستور کار است تا در آینده نزدیک، جلسه ای در این خصوص با اعضا و کارشناسان نیروی انتظامی و سمن ها تشکیل و مسائل این حوزه به صورت کارشناسی و فنی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

فرماندار اراک تصریح کرد: به دنبال این هستیم که تمامی مجتمع های مسکونی اراک نیز مجهز به دوربین مدار بسته شود. دوربین هم در داخل ساختمان و هم در محوطه کار به ارتقای امنیت اجتماعی کمک می‌کند.