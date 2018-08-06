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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۳

در رقابت‌های قهرمانی کشور؛

قهرمان نابینای اردبیلی رکورد جهانی پاورلیفتینگ را شکست

قهرمان نابینای اردبیلی رکورد جهانی پاورلیفتینگ را شکست

اردبیل – قهرمان نابینای اردبیلی ضمن کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی کشور، رکورد جهانی پاورلیفتینگ را شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد جواهری قهرمان نابینای اردبیلی با شکستن رکورد جهانی عنوان نخست رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را به دست آورد.

در رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور و انتخابی تیم ملی، ورزشکاران اردبیلی موفق به کسب یک نشان طلا، یک نقره و سه برنز شدند.

ستاره درخشان تیم اردبیل احد جواهری بود که علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد جهانی را به میران ۱۵ کیلوگرم ارتقا داد و عنوان قهرمان قهرمانان این رقابتها را هم به خود اختصاص داد.

دیگر مدال آوران تیم اردبیل در این رقابت ها علی جواهری (نقره) و ابراهیم بهرو، محمد جواهری و محسن حسن پور(برنز) بودند.

کد مطلب 4367726
محمد میرزایی ناطق

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