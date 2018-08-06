قهرمان نابینای اردبیلی رکورد جهانی پاورلیفتینگ را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، احد جواهری قهرمان نابینای اردبیلی با شکستن رکورد جهانی عنوان نخست رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را به دست آورد.

در رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور و انتخابی تیم ملی، ورزشکاران اردبیلی موفق به کسب یک نشان طلا، یک نقره و سه برنز شدند.

ستاره درخشان تیم اردبیل احد جواهری بود که علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد جهانی را به میران ۱۵ کیلوگرم ارتقا داد و عنوان قهرمان قهرمانان این رقابتها را هم به خود اختصاص داد.

دیگر مدال آوران تیم اردبیل در این رقابت ها علی جواهری (نقره) و ابراهیم بهرو، محمد جواهری و محسن حسن پور(برنز) بودند.