تحریم ها علیه ایران مصرف داخلی برای سیاست های آمریکا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آندری بیستریتسکی» یک کارشناس مسائل بین المللی روسی اظهار داشت که تحریم های مجدد آمریکا علیه ایران سیاست های این کشور در خاورمیانه را تغییر نمی دهد.

بیستریتسکی گفت: تحریم هایی که قرار است به اجرا گذاشته شود، تنها به تقویت این مسئله کمک می کند که ایران در امور خاورمیانه‌ای خود امتیازی ندهد. تحریم ها زمانی می تواند واقعا موثر باشد که در سطح جهانی حمایت شوند.

وی افزود: در این مورد چین قصد ندارد خرید نفت از ایران را متوقف کند و اروپایی ها نیز قصد ندارند از توافق هسته ای عقب نشینی کنند. و این اقدامات صرفا مصرف داخلی برای سیاست های آمریکایی ها دارد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در ادامه گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، باید کاری انجام دهد که به سخنانش عمل کند و به نوعی موجب انحراف افکار عمومی از اتفاقاتی نظیر دخالت در انتخابات، و سیاست اقتصادی کشورش، و همچنین مشکلات تجاری بین ایالات متحده با اروپا و چین شود.