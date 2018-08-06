معاون وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه پیام بازدید کرد

مهرداد تقی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز در جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان البرز که با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی مباحث مرتبط با پروژه متروی شهر جدید هشتگرد، مباحث ایمنی جاده های استان البرز، کاهش سفرهای برون شهری و ... مطرح شد، اظهار داشت: در این جلسه به نقش تنظیم دوربین کنترل سرعت بر مبنای سرعت نقطه‌ای در نقاط حادثه‌خیز و نصب علائم هشدار دهنده در کاهش سوانح تأکید شد.

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات این نشست، تشکیل کارگروه تخصصی ذیل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان البرز بود تا این کارگروه بتواند ضمن مدیریت زمان مدیران استانی، تمرکز کارشناسی بر روی مسائل داشته باشد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضای استفاده از اتوبوس برون‌شهری طی سال‌های اخیر، بر لزوم جانمایی پایانه‌های اتوبوس‌رانی استان البرز در داخل شهر به عنوان یکی از راه‌های جذابیت استفاده از ناوگان عمومی جاده‌ای مورد توصیه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد بهسازی راه‌های استان بر اساس شاخص ناهمواری (IRI) که آزمایشگاه مکانیک خاک برای تمام راه‌های اصلی و فرعی استان برداشت کرده است، عملیاتی شود.

تقی زاده تصریح کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم که موضوع اصلاح راه‌ها بر اساس شاخص ناهمواری IRI در شورای عالی امور فنی و زیربنایی توسط نمایندگان آزمایشگاه مکانیک خاک استان البرز مطرح و این استان به عنوان پایلوت این موضوع معرفی شود تا بتوان این طرح را در کل کشور اجرایی کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای امروز خود از پروژه‌ها و طرح‌های حمل‌ونقلی استان البرز تأکید کرد: در ابتدا از روند احداث قطار شهری کرج بازدید داشتیم. در حال حاضر حفاری این خط به ۱۰۰ درصد رسیده و روند کلی پروژه حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

این مقام مسئول به بازدید خودش از روند احداث قطار برقی شهر جدید هشتگرد و ایستگاه تازه تأسیس آن اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس اعلام مسئولان ذیربط زیرساخت و روسازی ریلی این خط تا پایان شهریور ماه تکمیل و ایستگاه آن تا پایان بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی آخرین برنامه سفر امروز خود به استان البرز را بازدید از فرودگاه پیام عنوان و اظهار کرد: در این بازدید، مدیران فرودگاه پیام، معاون وزیر راه را از روند آماده‌سازی ترمینال مسافری مطلع کردند.

وی گفت: قرار است یک هفته قبل از افتتاح ترمینال مسافری فرودگاه پیام، اولین پرواز از کرج به مشهد انجام تا تمام مباحث فنی فرودگاه چک شود.

تقی زاده افزود: به گفته مدیر فرودگاه پیام قرار است این فرودگاه اواسط شهریورماه به مرحله‌ی بهره‌برداری برسد.