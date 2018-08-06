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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

امسال ۱۷۸هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سسیتم آبیاری نوین مجهز شد

امسال ۱۷۸هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سسیتم آبیاری نوین مجهز شد

خمین- مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه نوین آبیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور تحت پوشش سامانه نوین آبیاری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع عصر دوشنبه در جریان بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان خمین، اظهار کرد: از این میزان اراضی تحت پوشش آبیاری نوین ۴۸ هزار هکتار تا کنون اجرا و به بهره برداری رسیده و ۱۳۰ هزار هکتار نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی آبی در سطح کشور ۸.۷ میلیون هکتار است، افزود: ۳.۲میلیون هکتار از این اراضی تحت پوشش شبکه های مدرن و ۵.۵میلیون هکتار تحت آبیاری سطحی کوچک نظیر چشمه و قنات و... هستند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: توسعه سامانه نوین آبیاری از پروژهای مهم در افزایش بهره وری منابع آب و خاک و اصلاح و بهبودبخشی محصولات کشاورزی است.

زارع با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی، یک میلیون و ۸۳۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی به سامانه نوین آبیاری مجهز شده، گفت: این روش افزایش ۳۰ درصدی محصولات و کاهش ۳۰ درصدی مصرف سم و کودهای شیمیایی و... را به دنبال داشته است و در مناطقی که آب های زیرزمینی وجود دارد با استفاده از این روش ۲۵ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی شکل گرفته است.  

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی و از محل صندوق توسعه ملی ۱۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه سامانه نوین آبیاری کشاورزی پیش بینی شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه نوین آبیاری تصریح کرد: براساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، در صورت تامین منابع دولتی و اعتبار مورد نیاز، ۵۰۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی باید به سیستم نوین آبیاری مجهز شوند.

کد مطلب 4367738

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