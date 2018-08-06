امسال ۱۷۸هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سسیتم آبیاری نوین مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع عصر دوشنبه در جریان بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان خمین، اظهار کرد: از این میزان اراضی تحت پوشش آبیاری نوین ۴۸ هزار هکتار تا کنون اجرا و به بهره برداری رسیده و ۱۳۰ هزار هکتار نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی آبی در سطح کشور ۸.۷ میلیون هکتار است، افزود: ۳.۲میلیون هکتار از این اراضی تحت پوشش شبکه های مدرن و ۵.۵میلیون هکتار تحت آبیاری سطحی کوچک نظیر چشمه و قنات و... هستند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: توسعه سامانه نوین آبیاری از پروژهای مهم در افزایش بهره وری منابع آب و خاک و اصلاح و بهبودبخشی محصولات کشاورزی است.

زارع با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی، یک میلیون و ۸۳۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی به سامانه نوین آبیاری مجهز شده، گفت: این روش افزایش ۳۰ درصدی محصولات و کاهش ۳۰ درصدی مصرف سم و کودهای شیمیایی و... را به دنبال داشته است و در مناطقی که آب های زیرزمینی وجود دارد با استفاده از این روش ۲۵ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی شکل گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی و از محل صندوق توسعه ملی ۱۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه سامانه نوین آبیاری کشاورزی پیش بینی شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه نوین آبیاری تصریح کرد: براساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، در صورت تامین منابع دولتی و اعتبار مورد نیاز، ۵۰۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی باید به سیستم نوین آبیاری مجهز شوند.