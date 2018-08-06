به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، علی لاریجانی با بیان اینکه تلقی نسبت به روابط عمومی‌ها باید متناسب با شرایط تغییر کند، بیان کرد: روابط عمومی‌ها باید در خود تغییر به وجود آورند و ابتکار داشته باشند، البته باید توجه داشت که روابط عمومی علم پیچیده‌ای است.

وی با بیان اینکه اکنون برخی روابط عمومی‌ها در قسمت پایینی از سازمان‌‎های خود قرار دارند، افزود: روابط عمومی کار ظریف و فن مهمی است و مدیران کشور باید به صرافت بیفتند تا روابط عمومی را ممتاز کنند، همچنین پیوست رسانه‌ای داشتن برای موضوعات مهم امر خوبی است.

نارسایی داخلی در اطلاع رسانی داریم

لاریجانی با بیان اینکه تهمت، افترا و تحقیر وجود دارد و ابزارهای مدرن نیز بیان این موضوعات را تسهیل کرده است، ادامه داد: در فضایی تنفس می کنیم که نارسایی داخلی در اطلاع رسانی داریم و از بیرون نیز عملیات روانی انجام می شود در این شرایط باید بیشتر از گذشته کار کنید و از اطلاعات استفاده ببرید.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه اگر ضعفی در سیستم های اداری از نظر فهم موضوع وجود دارد، روابط عمومی‌ها با درست عمل کردن، شیرین کردن موضوع و نشان دادن نتایج باید مدیران را با خود همراه کنند، گفت: مسئولیت ما در این شرایط مضاعف است و باید کار را عمیق تر، دقیق تر و با پشتکار بیشتری انجام دهیم.

مسئولان اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی از همه ابزارها استفاده نمی‌کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: فکر می‌کنم از همه ابزارها استفاده نمی کنید، خبررسانی بخش نازلی از کار شما است، روابط عمومی ها باید بر اراده ها تاثیر بگذارند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در این شرایط سخت که آمریکایی‌ها به کشور فشار وارد می‌کنند به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، گفت:باید شما متوجه باشید که در این شرایط چه کاری باید انجام شود و این موضوع را به مردم منتقل کنید.

بستر برای سرمایه‌گذاری را باید فراهم کنیم

وی با بیان اینکه در گذشته امکان بالقوه‌ای در کشور وجود داشت ولی به دلیل سهل‌خوری و واردات، تولید ملی به وجود نیامد، افزود: اکنون باید برای سرمایه‌گذاری بستر را فراهم کنیم که در نتیجه آن تاب آوری بیشتری خواهیم داشت.

شرایط کنونی کشور می‌تواند منجر به نوسازی درونی اقتصاد شود

لاریجانی با بیان اینکه این دوره می‌تواند منجر به نوسازی درونی اقتصاد کشور شود، ادامه داد: اگر به این موضوع باور داریم باید تمهیدات رسانه‌ای را مهیا کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرایط کنونی بهترین وضعیت برای صادرات است، گفت: شرایط فقط تلخ نیست و زمینه‌هایی که برای جهش وجود دارد را باید به مردم نشان داد.

وی افزود: ممکن است دشمنان فکر کنند که در این شرایط به کشور فشار وارد کرده‌اند و در قبال این اقدامات دشمن، نباید صرفاً نطق کرد بلکه باید بدل آن کار را انجام دهیم و فهم درستی از شرایط داشته باشیم.

اصلاح ساختار و تسهیل بستر سرمایه‌گذاری، تاب‌آوری کشور را افزایش می‌دهد

لاریجانی اظهار داشت: با تمرکز بر اقتصاد درونی کشور، اصلاح ساختار و تسهیل بستر سرمایه‌گذاری، دشمنان از این پس نمی‌توانند اینگونه با ایران صحبت کنند زیرا تاب‌آوری ایران بیشتر می‌شود و این شرایط دورنمای خوبی برای کشور است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: در زمان جنگ تحمیلی به ما سلاح نمی‌دادند و کشور وارد عمل شد تا سلاح بسازد همین امر سبب شد تا در زمینه دفاعی تاب‌آوری کشور بیشتر شود و اکنون همه می‌گویند که با ایران درگیر نشوید زیرا امکاناتی دارد که می‌تواند به طرف مقابل خسارت بزند و در اقتصاد نیز می‌توان اینگونه بود و جهش خوبی داشته باشیم.

وی افزود: کشور با این میزان از ظرفیت و فارغ‌التحصیلان می‌تواند ظرفیت پرش خوبی داشته باشد، مشکل این است که بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم نیست و این مشکل را باید بررسی کرد.

دشمنان می‌خواهند مردم را ناامید کنند

لاریجانی ادامه داد: اگر تئوری برای شرایط فعلی کشور داشته باشیم و هر کدام در بخش خود از طریق رسانه‌ها می‌توانیم شرایط را به مردم منتقل کنیم، دشمنان می‌خواهند مردم را ناامید کنند ولی اگر مکانیزم صحیحی را دنبال کنیم می‌توان با فهم مشترک مشکلات را حل کرد.

برخی قوانین و مقررات شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را سخت می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بندهای زیادی در قوانین و مقررات وجود دارد که شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را سخت می‌کند و مردم نیز اذیت می‌شوند به عبارتی برای سرمایه‌گذاری باید کفش آهنی به پا کرد.

بعید می‌دانم وزرا از موانعی که در قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاری وجود دارد با خبر باشند

وی افزود: بعید می‌دانم وزرا از موانعی که در قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاری وجود دارد با خبر باشند، این موانع عصیان ایجاد می‌کند و کارآفرینان گریزان می‌شوند.

انتقاد از عدم تفویض اختیارات وزرا به استان‌ها

لاریجانی ادامه داد: بسیاری از اختیارات به استان‌ها تفویض نشده و مردم برای دریافت مجوز باید به تهران بیایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: شما به مسئولان بخش‌های خود بگویید تا در حوزه مقررات ضوابط را تغییر دهند و برای اصلاح قوانین نیز در صورت لزوم اقدام کنند.

وی افزود: وزارت نیرو اعلام کرده 5 هزار مگاوات در زمان پیک مصرف کمبود برق داریم در حالی که بر اساس قانون برنامه باید مقداری از برق را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کرد اما اکنون هر کسی بخواهد در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کند باید مجوزهای مختلفی بگیرد چه ایرادی دارد که وزارت نیرو اعلام کند هر کسی بدون مجوز من می‌تواند در حوزه انرژی خورشیدی کار کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز زمین مجانی در اختیارش قرار دهد و برق تولیدی را بخرد.

لاریجانی ادامه داد: روابط‌عمومی‌ها می‌توانند موانع سرمایه‌گذاری را شناسایی دقیق کنند و به اطلاع وزیر و معاونین وزرا برسانند و با اصلاح بخشنامه ها موانع سرمایه‌گذاری نیز رفع می‌شود.

در کشورهایی که با نفت اداره می‌شوند معمولاً نگاه ارباب و رعیتی وجود دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هنگامی که مردم به دستگاه‌های اجرایی رجوع می‌کنند باید با احترام پاسخگوی آنها باشید تا احساس همدلانه‌ای با شما داشته باشند. در کشورهایی که با نفت اداره می‌شوند معمولاً نگاه ارباب و رعیتی وجود دارد؛ اما این غلط است و باید بدانیم فلسفه وجودی دستگاه های اجرایی خدمت به مردم است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی شاید منابع مالی کمی داشته باشند ولی بیان درست، با مردم لطف و تکریم ارباب رجوع را از آنها نگرفته‌اند، باید ارتباطات دوطرفه باشد ولی برخی دستگاه ها به مردم بی‌اعتنایی می‌کنند که این مشکل باید علاج شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار روابط عمومی ها اهمیت بالایی دارد، گفت: کم لطفی به روابط عمومی ها کم نیست و درک کار آن ها جا نیفتاده و باید تلاش کنید تا جایگاه خود را به دست آورید.

وی افزود: به صدا و سیما توصیه می کنم تا ابتکارات شما در بیان خدمات دستگاه های اجرایی و خدمات نظام را مورد حمایت قرار دهد.