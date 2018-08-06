۸۵۰ نفر از مردم شهرستان دلگان ویزیت رایگان شدند

جلال بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح کاروان سلامت توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر استان یزد اظهار داشت: این کاروان با حضور در شهرستان دلگان بیش از ۸۵۰ نفر از مردم این منطقه را در روز نخست اجرای طرح به طور رایگان ویزیت کردند.

وی بیان کرد: در این طرح متخصصان اطفال، عفونی، اورولوژی، زنان و زایمان، داندان‌پزشک، داخلی و پزشک عمومی، کارشناس تغذیه، روانشناس، کارشناس بهداشت محیط، ماما، رادیولوژی، طب سنتی و جراح شرکت کردند.

بحرینی خاطرنشان کرد: این افراد به منظور ارائه خدمات بشردوستانه با هدف تسکین آلام بشری و کمک به نیازمندان برای ارتقای سلامت مردم شهرستان دلگان به صورت کاملا داوطلبانه و رایگان به ویزیت مردم پرداختند.

وی عنوان کرد: طرح کاروان سلامت از طرح‌های ملی جمعیت هلال احمر است که با هدف کمک به بهبود سطح سلامت محرومان، ایجاد زمینه رشد و توسعه سلامت در مناطق محروم، ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی نیازمندان با حفظ کرامت انسانی همچنین ایجاد مشارکت موثر در بین داوطلبان برگزار شد.