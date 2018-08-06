به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فلاح کردآبادی،‌ عصر دوشنبه در مراسم تجلیل ازخبرنگاران، اظهار کرد: بیش از ۷۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی شهرستان قائم‌شهر موجود است و بیش از ۱۴ هزار نفر در آن عضویت دارند.

وی افزود: به تازگی پنج جلد کتاب خطی از طرف یکی از دوستداران کتاب، به کتابخانه جمشید احمدی قائم‌شهر، اهدا شد که جهت صحافی، تعیین قدمت و قیمت، در اختیار اداره کل کتابخانه‌های ‌مازندران قرار گرفت تا پس از اقدامات فوق، در قائم‌شهر به معرض عموم گذاشته شوند.

وی با بیان اینکه کتابهای کتابخانه‌های عمومی شهرستانها توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، خریداری و ارسال می‌شوند، افزود: کتابهایی هم در قالب نذر و وقف به کتابخانه اهدا می‌شوند که پس از تأیید نهاد کتابخانه‌های کشور، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی قائم‌شهر، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای کتاب در کتابخانه‌های عمومی قائم‌شهر، بازهم نیاز به کتاب داریم و در این زمینه کمبود احساس می‌شود.

وی با اشاره به کسب رتبه اول کشوری روستای برتر کتابخوان توسط روستای قادیکلای بزرگ، عنوان کرد: در شهرستان قائم‌شهر هفت کتابخانه عمومی شامل سه کتابخانه شهری و دو باب روستایی و دو باب مشارکتی در حال فعالیت هستند.