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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۹

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

توسعه عمودی بخش کشاورزی سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است

توسعه عمودی بخش کشاورزی سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است

خمین- مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه نوین آبیاری گفت: توسعه عمودی براساس محوریت آب در بخش کشاورزی از سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از بیت تاریخی امام راحل در جمع اصحاب رسانه در خمین اظهار کرد: طبق تفاهم نامه وزارت اطلاعات و ارتباطات، هوشمند سازی آبیاری در بخش کشاورزی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و افزایش بهره وری در دستور کار قرار دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه نوین آبیاری، تصریح کرد: استان هایی که اقتصاد آنها عمدتا بر پایه کشاورزی است در توسعه سامانه نوین آبیاری پیشرو هستند و در این راستا، مرکزی نیز از جمله این استان ها است.

وی ادامه داد: در پنج سال اخیر، متوسط اجرای طرح سامانه نوین آبیاری در استان مرکزی دو هزار و ۴۰۰ هکتار در سال بوده است و در سال گذشته این میزان به سه هزار و ۸۰۰ هکتار و در سال جاری نیز اجرای این طرح در پنج هزار هکتار هدف گذاری شده است.

زارع با بیان اینکه مزایای اجرای طرح توسعه نوین آبیاری، مردم محور و کشاورزمحور بودن است، گفت: ۹۵درصد لوازم و تجهیزات سیستم نوین آبیاری در داخل کشور تولید و عمدتا صادر نیز می شود.

وی ادامه داد: ۴۰۰ تولید کننده لوازم و تجهیزات سیستم نوین آبیاری، یک هزار و ۶۰۰ مجری و پیمانکار و ۴۰۰ مشاور در زمینه طراحی و مطالعه این طرح در سطح کشور فعالیت می کنند و در راستای استقبال بیش از پیش بهره وران و کشاورزان کاهش قیمت مواد اولیه و تجهیزات سیستم آبیاری نوین در دستور کار قرار دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری با بیان اینکه ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور شناسایی شده است، افزود: پیش نیاز و پایدار بودن اجرای طرح نوین آبیاری در دشت هایی مد نظر قرار دارد که برداشت غیرمجاز آب وجود نداشته باشد.

کد مطلب 4367746

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