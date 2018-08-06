گنبد نمکی قم ظرفیت گردشگری بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، حمید یزدانی در بازدید از گنبد نمکی قم گفت: سالانه میلیون ها نفر وارد استان قم می‌شوند که این شهر را به عنوان مقصد گردشگری زیارتی انتخاب می‌کنند.

وی افزود: قم علاه بر جاذبه‌های گردشگری زیارتی، دارای جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی بسیاری است که یکی از ظرفیت‌های مهم و قابل توجه استان گنبد نمکی قم است.

مدیرکل میراث فرهنگی قم با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری گنبد نمکی قم، گفت: بنا بر گفته صاحب نظران، گنبد نمکی قم یکی از گنبدهای بزرگ نمکی ایران است که با دارا بودن دریاچه‌ای کوچک در دل خود پدیده‌ای طبیعی منحصر به فردی را به وجود آورده است.

وی با بیان این که در ایران گنبدهای نمکی فراوانی وجود دارد که قابلیت‌ها و جاذبه‌های چند جانبه‌ای در جذب توریست دارد، ادامه داد: گنبد نمکی قم یکی از بزرگترین و زیباترین گنبد نمکی ایران شناخته شده است که از نمونه‌های دیدنی و شگفت انگیز استان قم به شمار می‌رود.

یزدانی گفت: محدود گنبد نمکی قم همچنین این قابلیت را دارد تا به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری سلامت استان مطرح شود. چرا که امروزه نمک درمانی یکی از شیوه‌های علمی برای درمان برخی از بیماری‌ها شناخته می‌شود.