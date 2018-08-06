برخورد سلیقه ای حراست برای پوشش تمرین تیم ملی والیبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین روز دوشنبه تیم ملی والیبال بانوان قرار بود با حضور خبرنگاران و عکاسان برگزار شود اما ناهماهنگی روابط عمومی فدراسیون و برخورد سلیقه ای حراست وزارت ورزش مستقر در فدراسیون والیبال مانع از پوشش خبری و تصویری این تمرین شد.

درحالی که از قبل هیچ اعلامی مبنی بر حضور عکاسان مرد در محل تمرین نشده بود و روز گذشته هم برخی عکاسان مرد تمرین تیم بانوان را پوشش تصویری داده بودند، اما امروز حراست از ورود عکاس با وجود داشتن کارت پوشش خبری و تصویری وزارت ورزش و جوانان جلوگیری کرد.

حراست مستقر در محل تمرین در پاسخ به این اعتراض عکاس که چرا روز گذشته اجازه ورود داده شده اما امروز اجازه نمی دهید گفت: سرشیفت روز گذشته با امروز متفاوت است!

درحالی که روابط عمومی فدراسیون باید هماهنگی های لازم برای ورود عکاسان و خبرنگاران را انجام می داد اما این اتفاق رخ نداد تا برخی رسانه ها نتوانند این تمرین را پوشش دهند.