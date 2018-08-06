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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۵

برخورد سلیقه ای حراست برای پوشش تمرین تیم ملی والیبال بانوان

برخورد سلیقه ای حراست برای پوشش تمرین تیم ملی والیبال بانوان

حراست مستقر در محل تمرین تیم ملی والیبال بانوان برخورد دوگانه ای برای ورود عکاسان به تمرین ملی پوشان داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین روز دوشنبه تیم ملی والیبال بانوان قرار بود با حضور خبرنگاران و عکاسان برگزار شود اما ناهماهنگی روابط عمومی فدراسیون و برخورد سلیقه ای حراست وزارت ورزش مستقر در فدراسیون والیبال مانع از پوشش خبری و تصویری این تمرین شد.

درحالی که از قبل هیچ اعلامی مبنی بر حضور عکاسان مرد در محل تمرین نشده بود و روز گذشته هم برخی عکاسان مرد تمرین تیم بانوان را پوشش تصویری داده بودند، اما امروز حراست از ورود عکاس با وجود داشتن کارت پوشش خبری و تصویری وزارت ورزش و جوانان جلوگیری کرد.

حراست مستقر در محل تمرین در پاسخ به این اعتراض عکاس که چرا روز گذشته اجازه ورود داده شده اما امروز اجازه نمی دهید گفت: سرشیفت روز گذشته با امروز متفاوت است!

درحالی که روابط عمومی فدراسیون باید هماهنگی های لازم برای ورود عکاسان و خبرنگاران را انجام می داد اما این اتفاق رخ نداد تا برخی رسانه ها نتوانند این تمرین را پوشش دهند. 

کد مطلب 4367752
ساناز سلیمان آبادی

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