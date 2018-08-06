تشریح آخرین وضعیت وزنه برداری/ انصراف عسگری از بازیهای آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برخواه در خصوص آخرین وضعیت ملی پوشان اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا، اظهار داشت: در آستانه اعزام به بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، نفرات حاضر در اردو از شرایط مناسب و مطلوبی برخوردارند و با تلاش های فدارسیون وزنه برداری اردوهای خوبی برای اردونشینان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: ملی پوشان اعزامی به بازی های آسیایی برای حضور پرقدرت در این رقابتهای مهم خیلی پرتلاش بودند و تمامی آنها شرایط خوبی دارند. بر همین اساس خیلی امیداور هستیم تا هر ۷ وزنه بردار اعزامی به جاکارتا روی سکو قرار بگیرند.

سرمربی تیم ملی بزرگسالان در ادامه، شرایط نفر به نفر حاضر در رقابتهای وزنه برداری بازی های آسیایی را این گونه ارزیابی کرد و گفت: در دسته ۸۵ مکوندی اولین میدان بزرگی است که تجربه می کند و امیدواریم سربلند از این آزمون مهم بیرون بیاید و نوید یک وزنه بردار شش دانگ را برای وزنه برداری کشورمان داشته باشد. در دسته ۹۴ دو چهره شناخته شده داریم هم مدال طلا و نقره را به دست بیاوریم. در برنامه داریم رکوردهای جهان را در این وزن جابجا کنیم.

وی ادامه داد: در دسته ۱۰۵ کیلوگرم علی هاشمی و محمدرضا براری رقابت نزدیکی را با وزنه برداران ازبکستان، عراق و کره جنوبی را دارند. بیشترین رقابت با وزنه بردار ازبکستان است که امیدوارم مدال ارزشمندی را برای ایران به ارمغان بیاورند. در دسته فوق سنگین نیز بهداد سلیمی وضعیت فوق العاده خوبی دارد و سعید علی حسینی در این چند هفته اخیر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته است و آرام آرام به شرایط خوبش نزدیک می شود.

برخواه در خصوص انصراف ملی پوش دسته ۶۹ کیلوگرم کشورمان تاکید کرد: در چند روز اخیر مطلع شدیم برای شرکت در رقابتهای وزنه برداری بازی های آسیایی می توانیم نفر هشتم تیم مان را در این پیکارها همراه داشته باشیم. از این رو مقدمات کار با پیگری فدراسیون انجام شد و ما مجوز را گرفتیم که عسگری را در ترکیب حضور داشته باشد. آی دی کارتش برای شرکت در بازی های آسیایی صادر شد ولی خود مجید شرایط را به گونه ای می بیند که هیچ شانسی برای رفتن روی سکو ندارد و از حضور در بازی های آسیایی انصراف داد.