صدور شناسنامه برای کودکان زیر پوشش بهزیستی تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مکرمی، بعدازظهر امروز در جلسه ای با مدیرکل بهزیستی استان یزد از تسهیل در روند اعطای شناسنامه به کودکان زیر پوشش بهزیستی خبر داد.

وی بیان کرد: پیش از این، پرونده‌های مربوط به این کودکان پس از تکمیل و گزارش نهایی توسط بهزیستی به محاکم قضایی ارجاع می شد و با دستور دستگاه قضا مبنی بر الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه این پرونده مختومه می شد.

مکرمی ادامه داد: از این پس بر اساس توافق انجام شده با بهزیستی استان یزد، برای سرعت بخشیدن به روند انجام کار و کمک به دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مهمتر، با تکمیل گزارش از سوی بهزیستی و ارجاع مستقیم به ثبت احوال، پس از بررسی های لازم برای صدور شناسنامه به نام کودک اقدام خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد با اشاره به راه اندازی ایستگاه سیار در همه شهرهای استان برای اخذ درخواست کارت هوشمند ملی از سالمندان، جانبازان و معلولان اظهار داشت: کار اخذ درخواست از همه مددجویان بهزیستی که در خانه های سالمندان ساکن هستند به اتمام رسیده و با اعلام بهزیستی برای سایر مددجویان این سازمان نیز این تسهیلات فراهم خواهد شد.

جمعیت سالمندان استان یزد رو به افزایش است

مدیر کل بهزیستی استان یزد نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های سالمندی در استان یزد بیان کرد: جمعیت سالمندان استان رو به افزایش است و متاسفانه جامعه ما هنوز آماده پذیرش جمعیت سالمند نشده به طوری که نه تنها در احداث ساختمانها و ادارات بلکه در وسائل نقلیه عمومی هم برای سالمندان فکری نشده است.

جلیل عفتی با اشاره به لزوم توجه به «سالم پیر شدن» افزود: در شرایطی که پیش‌بینی شده تا ۲۰ سال آینده جمعیت بالای ۶۰ سال در ایران به ۱۰ میلیون نفر برسد، لازم است همه افراد از هم اکنون به نحوی زندگی کنند که در آینده سالمندانی سالم باشند و بتوانند در زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه خود فعال بمانند.