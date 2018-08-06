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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

مسعود سلطانی فر:

امیدواریم ژیمناستیک در بازیهای آسیایی یک مدال بگیرد

امیدواریم ژیمناستیک در بازیهای آسیایی یک مدال بگیرد

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد ژیمناست های ایران بتوانند در بازیهای آسیایی حداقل به یک مدال دست پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر که عصر امروز دوشنبه به هراه صالحی امیری از اردوی تیم ملی ژیمناستیک بازدید کرد در این مورد گفت: از فدراسیون ژیمناستیک و ملی‌پوشان این رشته و کادر فنی که ۲۱ اردو در این مدت داشته اند تشکر می کنم و خدا قوت می گوی.

وزیر ورزش ادامه داد: دستیابی به ۵۴ مدال در طول یکسال نشان می دهد که خیزش و حرکت رو به جلویی در ژیمناستیک وجود دارد که ما را به آینده یکی از مهمترین رشته های مادر امیدوار می کند.

سلطانی فر خاطرنشان کرد: یکسال پیش در انتخابات ژیمناستیک گفتم که استعدادهای زیادی در ایران وجود دارد که مهم است برای بازیهای آسیایی و المپیک این استعدادها را به مرز موفقیت برسانیم.

وزیر ورزش در پیش بینی اش از حضور تیم ملی ژیمناستیک در بازیهای آسیایی گفت: گزارش هایی که ما دریافت کردیم حکایت از آن دارد که ژیمناست های ما جزو فینالیست ها باشند و امیدواریم که حداقل به یک مدال دست پیدا کنند. 

وی افزود: متاسفانه در بسیاری از رشته های پایه و پرمدال مثل تیراندازی، قایقرانی، دوومیدانی و شنا سهم کسب مدال ما بسیار اندک است و فکر می کنم وقت آن رسیده که برنامه‌ریزی خوبی انجام دهیم و با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به موفقیت برسیم.

کد مطلب 4367770

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