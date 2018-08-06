کاروان سلامت استان یزد در دلگان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حرازی زاده، در جلسه هماهنگی کاروان سلامت استان یزد با اشاره به اینکه طرح ملی کاروان سلامت و نذر آب جمعیت هلال احمر در سطح ملی آغاز شده است، اظهار داشت: بر اساس ماموریت های انجام شده، جمعیت هلال احمر استان در شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان مستقر شده است.

وی با اشاره به فلسفه اجرای این طرح بیان کرد: در بازدیدی که رئیس جمعیت هلال احمر کشور به تازگی از استان سیستان و بلوچستان داشت و با توجه به خشکسالی بسیار شدید در این استان، به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه روستایی و شهری سیستان و بلوچستان مقرر شد ۱۹ استان در ۱۹ شهرستان این استان بسیج شوند و به مدت یک هفته خدمات امدادی، آموزشی، درمانی و ... به مردم این استان ارائه دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ادامه داد: در همین راستا تیم کاروان سلامت از استان یزد متشکل از متخصصان اطفال، عفونی، اورولوژی، زنان و زایمان، دندانپزشک، داخلی و پزشک عمومی، کارشناس تغذیه، روانشناس، کارشناس بهداشت محیط، ماما، رادیولوژی، طب سنتی و جراح و تیم بهداشت و درمان اضطراری به منظور ارائه خدمات بشردوستانه به صورت کاملا داوطلبانه در شهرستان دلگان حضور دارند.

وی بیان داشت: در مراسم افتتاحیه اجرای این طرح فرماندار و مسئولان شهرستان دلگان و نمایندگان هلال احمر استان یزد حضور یافتند و از روند و اجرای طرح بازدید کردند.

حرازی زاده تصریح کرد: تیم کاروان سلامت و درمان اضطراری که از روز گذشته کار خود را آغاز کرده تا روز سه‌شنبه در منطقه حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد همچنین با اشاره به راه اندازی کمپین «نذر آب» اظهار داشت: برای کمک به رفع خشکسالی در سیستان و بلوچستان، کمپین نذر آب در سراسر کشور تشکیل شده که مردم می‌توانند با ارسال عدد ۴ به شماره ۲۰۹۹۹۹۹ روزانه هزینه یک بطری آب معدنی را نذر آسیب دیدگان از خشکسالی استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان جنوبی کنند.