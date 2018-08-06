به گزارش خبرنگار مهر،​ علی رحمتی عصر دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان اردبیل افزود: برای این منظور موکب استقبال از زائران خارجی اربعین حسینی در پایانه بیله سوار برپا می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته سه هزار و ۵۵۰ زائر آذری و گرجستانی از طریق این پایانه به مراسم اربعین حسینی اعزام شدند، تصریح کرد: از این تعداد سه هزار و ۱۵۰ نفر زائر آذری و ۴۰۰ زائر گرجستانی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به اختصاص ۷۱ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی این زائران ادامه داد: انتظار داریم امسال این رقم افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به آمادگی این استان برای پذیرایی و اعزام زائران خارجی به مراسم اربعین حسینی بیان داشت: طی سال گذشته حدود هفت هزار شهروند اردبیلی نیز در اربعین حسینی عازم کربلای معلی شدند که انتقال این زائران به منطقه مهران با ۱۵۹ دستگاه اتوبوس محقق شد.

رحمتی با اشاره به برنامه ریزی برای جابجایی زائران اربعین حسینی و ملزومات موکب استان برای پذیرائی از زائران در عراق متذکر شد: امسال نیز جهت ارائه خدمات شایسته به زائران حسینی نمایندگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل در محل پایانه مرزی مهران واقع در استان ایلام مستقر خواهد شد.