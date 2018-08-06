فتنه جدید دشمن ایجاد بی اعتمادی و فاصله بین مردم و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه اندیشه ورز چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با محور انعکاس دستاوردها و نقش ولایت فقیه در تداوم انقلاب عصر دوشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام علی قابل در این جلسه گفت: این روزها که با فشار دشمنان در شرایط ملتهبی قرار داریم باید مراقب باشیم و هوشیارانه عمل کنیم تا آسیب نبینیم.

وی اضافه کرد: امروز فتنه جدیدی در حال شکل گیری است تا اصل نظام را زیر سوال ببرند و با جدا کردم امت از امام خود به اهداف پلید خود دست یابند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: باید مراقب شیطنت افراد فرصت طلب باشیم و نگذاریم عده ای ابزار دشمن شوند و مشکلات اقتصادی موجب سو ء استفاده برخی شود.

قابل تصریح کرد: علیرغم همه فراخوانها که دشمن با کمک رسانه های خارجی اغاز کرده و نتیجه نگرفته اند با شیطنت می خواهند از زبان حوزه و روحانیت و افراد موجه برخی شایعات را منتشر کنند که باید هوشیار باشیم.

قابل افزود: در همه استانها ستاد سالگرد دستاوردهای انقلاب اسلامی فعال شده و در ستاد اندیشه ورز از ایده های افراد برای برنامه های آینده استفاده خواهد شد.

در ادامه اعضا دیدگاههای خود را در خصوص نحوه انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهل سالگی انقلاب مطرح کردند.

شهسواری گفت: باید برای نسل جوان درست تصمیم بگیریم و حضور افراد جوان در جلسات تصمیم گیری ضروری است.

وی بیان کرد: باید از نیازها، مشکلات و دغدغه های نسل کنونی مطلع باشیم و با زبانی رسا و شفاف دستاوردها را به آینده سازان منتقل کنیم.