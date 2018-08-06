به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه با سفرای کشورهای کویت، اردن، آرژانتین، قطر، ژاپن و نیوزیلند در آنکارا پایتخت این کشور دیدار کرد.

وزیر خارجه ترکیه در پیامی توئیتری در این خصوص نوشت: در جریان این دیدارها، درباره روابط دوجانبه و رویدادهای منطقه ای با سفرای کویت و اردن رایزنی کردم.

وی در ادامه تأکید کرد: پیام تشکر آنکارا را نیز به سفیر آرژانتین به دلیل تلاش های وی در مناسبات دو جانبه به وی ابلاغ کردم.

چاوش اوغلو درباره دیدارهای خود با سفیر قطر، ژاپن و نیوزلند نیز اعلام کرد: در این دیدارها مسائل جاری میان طرفین و روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.