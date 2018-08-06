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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۰

دیدار چاوش‌اوغلو با سفرای کویت، اردن، آرژانتین، قطر،ژاپن ونیوزلند

دیدار چاوش‌اوغلو با سفرای کویت، اردن، آرژانتین، قطر،ژاپن ونیوزلند

وزیر خارجه ترکیه در دیدارهائی جداگانه با سفرای کویت، اردن، آرژانتین، قطر، ژاپن و نیوزلند در آنکارا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه با سفرای کشورهای کویت، اردن، آرژانتین، قطر، ژاپن و نیوزیلند در آنکارا پایتخت این کشور دیدار کرد.

وزیر خارجه ترکیه در پیامی توئیتری در این خصوص نوشت: در جریان این دیدارها، درباره روابط دوجانبه و رویدادهای منطقه ای با سفرای کویت و اردن رایزنی کردم.

وی در ادامه تأکید کرد: پیام تشکر آنکارا را نیز به سفیر آرژانتین به دلیل تلاش های وی در مناسبات دو جانبه به وی ابلاغ کردم.

چاوش اوغلو درباره دیدارهای خود با سفیر قطر، ژاپن و نیوزلند نیز اعلام کرد: در این دیدارها مسائل جاری میان طرفین و روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4367788

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