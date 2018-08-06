استعدادهای قرآنی احیاگر رفتار مبتنی بر اخلاق در جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی در مراسم افتتاحیه اردوی منطقه‌ای طرح استعدادهای قرآنی در اردوگاه دانش‌آموزی آیت‌الله شهید صدوقی اظهار داشت: استعداهای قرآنی در نقش هدایت‌گران جامعه باید احیا کننده رفتار مبتنی بر دین و معرفت در جامعه باشند.

وی بیان کرد: قرآن وقتی برای ما ارزشمندتر از امروز خواهد بود که بتوانیم با عمل به توصیه های قرآنی، رفتاری مبتنی بر دین و معرفت را در سطح جامعه رقم بزنیم.

طالبی با اشاره به فضای عمومی کشور، عنوان کرد: در شرایط فعلی با برخی تنش‌ها و مسائل روبرو هستیم که علت آن دور شدن جامعه یا بخشی از مردم از آموزه های متعالی اسلامی و قرآنی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد یادآور شد: امروز این وظیفه بر دوش نوجوانان و جوانان است تا برای ساختن آینده خود بر مبنای آموزه‌های قرآنی تلاش کنند و چه کسانی بهتر از دانش آموزانی که در راه مبانی قرآن و آموزش‌ها قرآنی گام بر می دارند.

وی از مسائل مطرح شده در برخی از استان ها در زمینه آب به عنوان مثالی عینی یاد کرد و افزود: در بسیاری از موارد بزرگان جامعه بدون توجه به این آموزه که ما در کلام بزرگان دین داشته ایم و در آیه آیه قرآن با آن روبرو بوده ایم، تنش هایی را به وجود می آورند و ذهن مردم و جامعه را درگیر و آسیب هایی را به جامعه وارد می کنند.

طالبی تصریح کرد: اما اگر این نوجوانان که در راه آموزش قرآن و بهره گیری از تعالیم بالای آن گام بر می دارند، بتوانند روزی نقش هدایت‌گر جامعه را داشته باشند و مردم را با خود همراه کنند، آنگاه می توانیم به تعالینم دینی خود عمل کنیم و تبلور وحدت و انسجام اسلامی را در استانها و کشور داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: اسلام با ظهور خود مرزهای ملیت، قومیت و منطقه ای را برداشت و در مقابل همه اینها، بحث امت را مطرح کرد و چه خوب است با عمل به توصیه های قرآنی و آموزه های دینی خودمان تبلور امت بودن را در مناطق شهری و روستایی احیا کنیم.