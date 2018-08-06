روسیه دخالت در انتخابات هند و برزیل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه اخبار منتشر شده در رسانه‌های هندی در ارتباط با دخالت مسکو در انتخابات پیش روی هند و برزیل را رد کرده است.

اخیرا یک پایگاه خبری هندی به نقل فیلیپ هاورد، استاد مطالعات بین‌المللی در موسسه آکسفورد مدعی شده بود که روسیه تصمیم دارد از طریق ابزارهای رسانه‌ای با دخالت در انتخابات هند و برزیل، این انتخابات‌ها را تحت تاثیر اهداف خود قرار دهد. این استاد دانشگاه، دخالت روسیه در انتخابات‌های پیش رو در هند و برزیل از طریق هکرهای هدایت شده عنوان کرده بود.

در این ارتباط سفارت روسیه در دهلی نو ضمن آن که خبر رسانه هندی در ارتباط با دخالت مسکو در انتخابات‌های مذکور را ساختگی و غیرواقعی توصیف کرده، گفته است برخی تلاش دارند تا میان هند و متحدان منطقه‌ای این کشور شکاف ایجاد کنند.

در بیانیه سفارت روسیه در هند همچنین با تاکید بر اینکه روسیه هرگز بدنبال دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نیست، به موفقیت اجلاس اخیر سازمان بریکس اشاره شده و انتشار خبر جعلی دخالت روسیه در انتخابات‌ هند و برزیل را در راستای اختلاف افکنی میان اعضای بریکس عنوان کرده است.

بریکس، ائتلافی سیاسی یا حضور پنج کشور هند، روسیه، آفریقای جنوبی، چین و برزیل است که بدلیل عدم حضور کشورهای غربی و اروپایی در آن و وزن اقتصادی کشورهای عضو این ائتلاف دارای اهمیت است.