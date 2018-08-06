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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۹

استاد حوزه و دانشگاه:

طرح گفتمان سازی در ۵۰ شهر کشور اجرا می شود

طرح گفتمان سازی در ۵۰ شهر کشور اجرا می شود

قزوین- استاد حوزه و دانشگاه گفت: طرح گفتمان سازی برای روشنگری و بصیرت افزایی و تقویت اتحاد مردم ولایت در مقابله با فتنه جدید دشمنان در ۵۰ شهر کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جلالی عصر دوشنبه در دومین جلسه اندیشه ورز چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با محور انعکاس دستاوردها و نقش ولایت فقیه در تداوم انقلاب که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی طرحی را پیش بینی کرده ایم که به صورت الگویی در برخی استانها اجرا می شود.

وی اضافه کرد: فتنه جدید دشمن جداسازی مردم از نظام و فاصله انداختن میان امت و امام است که باید همه مراقب باشیم و آن را خنثی کنیم.

وی اضافه کرد: طرح گفتمان سازی با کمک نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه و همکاری تبلیغات اسلامی در برخی استانها شروع شده و ۵۰ شهر تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

ارتباط قوی با مردم رمز ماندگاری است

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مهمترین راه مقابله با فتنه جدید دشمن حضور در میان مردم و ارتباط صمیمانه و صادقانه با توده مردم است تا جداسازی امت از امام محقق نشود.

وی اضافه کرد: باید روحانیت زبان مردم باشد و همچنان به عنوان پایگاهی مورد وثوق بتواند مشکلات را شنیده و به مسئولان منتقل کند.

جلالی یادآورشد: در شرایطی که دشمنان درصدد براندازی نظام در چهل سالگی تولد آن هستند باید وارد فاز گفتمان سازی انقلاب شویم که در این راستا چند شهر از جمله ۵ شهر در لرستان، سه شهر البرز، ۶ شهر در کرمان، ۴ شهر در اصفهان و ۴ شهر در سمنان و شاهرود و مجموعا در ۵۰ شهر طرح گفتمان سازی عملیاتی می شود.

وی اظهارداشت: مهمترین هدف ما از اجرای این طرح بصیرت افزایی، تقویت وحدت و ترویج سبک زندگی، پیامدهای برجام و مسائل روز است.

جلالی اضافه کرد: این طرح با حضور ۲۰۰ استاد برجسته کشور به صورت موضوع محور اجرا می شود و در نظر داریم استان قزوین نیز آن را در شش شهر اجرا کند.

وی اظهارداشت: تامین محتوی برای تشکلها و هیئت های مذهبی در این شرایط ضروری است و ما آماده برگزاری گفتمان در استان قزوین هستیم.

کد مطلب 4367800

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