تفلیس: عضویت‌ گرجستان در ناتو ضامن امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مشاور روابط بین الملل ریاست جمهوری گرجستان در واکنش به سخنان دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در خصوص برگزاری رزمایش و تمرینات نظامی ناتو در گرجستان گفت: ادغام تفلیس در ناتو ضامن امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.

«تنگیز پخالادزه» مشاور روابط بین الملل ریاست جمهوری گرجستان در ادامه افزود: ادغام گرجستان به ناتو به لحاظ امنیت و ثبات منطقه مهم است.

وی با بیان اینکه روسیه مایل نیست گرجستان عضو ناتو شود، تأکید کرد که مسکو به این دلیل است که تلاش می کند این امر را منفی جلوه بدهد.

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه ساعاتی پیش در واکنشی بسیار تند نسبت به برگزاری مانور و تمرینات نظامی ناتو در گرجستان، نتایج الحاق گرجستان به این پیمان نظامی غربی را فاجعه بار توصیف کرده که می‌تواند زمینه ساز یک تنش بزرگ در منطقه شود.

نخست وزیر روسیه که با شبکه رادیویی کمرسانت روسیه گفتگو می‌کرد به درگیری و جنگ ۲۰۰۸ میان گرجستان و اوستیای جنوبی اشاره کرد که روسیه را نیز درگیر خود کرده بود.

به اعتقاد نخست وزیر روسیه این جنگ قابل پیشگیری بود، هرچند روسیه بصورت اجتناب ناپذیری مجبور به ورود به آن شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز پیش از این گسترش ناتو از طریق الحاق اوکراین و گرجستان را اقدامی تحریک آمیز و دارای تاثیرات منفی عنوان کرده بود.

وزارت دفاع گرجستان هفته گذشته اعلام کرد که برخی پایگاه‌های نظامی این کشور از جمله پایگاه نظامی وازیانی از یکم آگوست تا پانزدهم همین ماه میزبان نیروهای ناتو برای برگزاری مانور نظامی خواهد بود.

در این مانور که برای چهارمین بار است که در گرجستان برگزار می‌شود، حداقل ۳ هزار نیروی نظامی عضو ناتو مشغول تمرینات نظامی می‌باشند و علاوه بر اعضای اصلی ناتو، نظامیان گرجستان نیز در این مانور مشارکت دارند.

گرجستان در حال حاضر عضو اصلی ناتو نیست، اما از سال ۲۰۰۸ این کشور به عنوان عضو ناظر ناتو در اجلاس‌های این پیمان نظامی غربی حضور دارد.

حدود یک ماه پیش در ۱۲ جولای نیز، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، گرجستان را به عضویت اصلی در ناتو دعوت کرد و از این کشور خواسته بود تا فرایند عضویت اصلی خود را آغاز کند.

پیشتر در سال ۲۰۰۸ اعضای ناتو در جریان اجلاس این سازمان در بخارست، پایتخت رومانی، با عضویت اوکراین و گرجستان در این پیمان نظامی غربی موافقت کرده بودند.