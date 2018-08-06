انتخاب مرکزی به عنوان پشتیبان خدمات دولت الکترونیک وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شجاعان روز دوشنبه در کارگروه توسعه مدیریت استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: تقویت زیرساخت های مرکز داده های کشور به منظور گسترش ارائه خدمات دولت الکترونیک در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور افزود: در این راستا زیرساخت داده های استان مرکزی می تواند، پشتیبان سایت وزارت کشور در ارایه خدمات دولت الکترونیک باشد، چراکه استان مرکزی شرایط لازم برای این موضوع را دارا است.

شجاعان بیان کرد: همچنین استان مرکزی در حال حاضر از جمله استان های منتخب برای برقراری سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری دولت است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور خاطرنشان ساخت: هم اکنون توسعه دولت الکترونیک مدنظر وزارت کشور است و این وزارتخانه با استفاده از این امکان، اجرای امور را تسهیل می کند و مشارکت مردم را گسترش می دهد.

وی تصریح کرد: از دیگر مزایای بهره گیری از فناوری و گسترش دولت هوشمند و الکترونیک می توان به شفافیت در امور، کاهش فساد، افزایش رضایتمندی مردم و همچنین کاهش هزینه ها اشاره کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور ادامه داد: این مهم بایستی در تمام نقاط کشور اجرایی شود، چرا که در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد تجارت فناوری اطلاعات در پایتخت کشور انجام می پذیرد و فقط ۲۰درصد به سایر نقاط کشور تعلق دارد.