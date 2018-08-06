به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی تنیس روی میز گفت: به مسابقات آسیایی جاکارتا نزدیک می شویم و بازی رشته های تیمی ما زودتر آغاز می شود. اوج بازی ها از روز هفتم است. امروز در ادامه بازدیدها از دو اردوی ژیمناستیک و تنیس ذوی میز بازدید کردیم.

وی افزود: لازم است نگاهی ویژه جدی تر و عمیق تر با برنامه ریزی بلندمدت تر به ژیمناستیک داشته باشیم. هم در بازیهای آسیایی و هم المپیک تعداد مدالهای زیادی در این رشته داشته ایم .

مسعود سلطانی فر خاطرنشان کرد: در هر دو رشته ژیمناستیک و تنیس سطح آسیا سطح دنیاست و کشورهای آسیای شرقی سرآمد دنیا هستند. پس از تغییرات یکسال اخیر در ژیمناستیک زمینه ورود و خروج استعدادها فراهم شد. گزارشی که ما دریافت کردیم این بود که مجموعا ژیمناستها در ۷ سال مجموعا ۹ مدال کسب کرده بودند اما در یک سال گذشته حدود ۵۴ مدال کسب کرده اند که نشان می دهد خیز مد نظر ورزش کشور انجام شده که امیدواریم در آینده شاهد افتخارآفرینی بیشتر باشیم.

وی ادامه داد: در ژیمناستیک ۴ ورزشکار اعزام می کنیم که همگی شانس رسیدن به فینال دارند و حتی اگر روزشان باشد می توانند به مدال هم برسند.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: در تنیس روی میز هم شرایط به همین صورت است در مردان در آسیا هشتم و ۲۳ دنیا هستیم. اکثر فینال‌های جهانی و المپیک را دو ورزشکار چینی و آسیای شرقی برگزار می کنند. طبیعی است شانس کمی برای کسب مدال داریم اما امیدواریم تبم های کامل ما بتوانند نتایج خوبی کسب کنند و از کمیته ملی المپیک هم خواستیم تا مربیان و مدرسین خارجی خوبی بیاورند و با برگزاری کلاسهای متعدد سطح دانش مربیان داخلی را ارتقا دهیم.

مسعود سلطانی فر در مورد تغییر پرچمدار کاروان ورز ایران در بازیهای آسیایی گفت: خبر آسیب دیدگی کیمیا را دیروز دریافت کردیم، امیدوار بودیم پزشکان بگویند آسیب دیدگی جدی نیست اما قطعا به بازیهای آسیایی نمی رسد. فردا در جلسه فوق العاده ستاد بازیها در خصوص پرچمدار تصمیم می گیریم اما حتما یک بانوی دیگر جایگزین ایشان می شوند.