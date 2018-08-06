درخواست انگلیس از روسیه برای تحویل مظنونان در حمله با عامل اعصاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع امنیتی در لندن به روزنامه گاردین گفتهاند که دستگاههای اطلاعاتی انگلیس به زودی از روسیه میخواهند تا دو شهروند روسی را که به ادعای آنان مظنون به حمله با عامل اعصاب در انگلستان میباشند، تحویل دهد.
گفته شده این درخواست از سوی دادستان انگلیس آماده شده و انتظار میرود مقامات در روسیه با این درخواست موافقت کنند.
با این حال نامی از این افراد به میان نیامده است، اما تحویل دادن این افراد از سوی مسکو به لندن چندان واقع بینانه به نظر نمیرسد.
در نیمه اسفندماه سال گذشته در پی مسمومیت یک جاسوس روسی دوجانبه در لندن با عامل گاز اعصاب، انگلیس دستگاههای امنیتی روسیه را متهم به انجام این حمله نمود و این موضوع به تنش دیپلماتیک میان مسکو و لندن منجر شد.
تنش دیپلماتیک میان روسیه و انگلیس طی سه ماه گذشته به اخراج تعداد قابل توجهی از ماموران و کارمندان دیپلماتیک دو کشور منجر شده و در حال حاضر نیز این تنش در سطح ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی میان دو کشور همچنان ادامه دارد.
نزدیک به پنج ماه پس از حادثه حمله به جاسوس دوجانبه روسی در لندن، حال پلیس انگلیس اعلام کرده حداقل ۲۵۰ مامور پلیس امنیتی در این تحقیقات شرکت کردند و بیش از ۲۰۰ قطعه مدرک جمع آوری و با ۲۴۰ شاهد صحبت کرده است و این تحقیقات به مراحل پایانی رسیده است.
نظر شما