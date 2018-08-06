به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی در مراسم افتتاحیه اردوی منطقه‌ای طرح استعدادهای قرآنی در اردوگاه دانش‌آموزی آیت‌الله شهید صدوقی اظهار داشت: قرآن کریم و روایات از علم و ایمان به ‌عنوان عامل قدرت و توانمندی انسان یاد می‌کند.

وی از علم به‌عنوان نخستین عامل قدرت انسان یاد کرد و افزود: اگر می بینیم امروز کشورهایی در جهان توانسته‌اند بر دیگر کشورها تسلط پیدا کنند، به‌واسطه پیشرفت در مسائل علمی بوده است.

حسینی کوهستانی از ایمان به‌ عنوان دومین عامل قدرت انسان یاد کرد و بیان داشت: ایمان به انسان قوت می‌بخشد تا جایی که در روایات آمده که یک انسان مؤمن از کوه نیز محکم‌تر است.

وی اظهار داشت: اگر ملت ایران بتوانند این دو عامل را در خود حفظ کنند، هیچ قدرتی در جهان توان ایستادگی در برابر آنها را نخواهند داشت.

حسینی کوهستانی با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) درباره علم و ایمان افزود: امام علی (ع) می‌فرمایند علم قدرت می‌آورد و کسی که به علم برسد به همه چیز رسیده است و چنانچه انسان به دنبال علم نرود، دیگران بر او مسلط خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به تأکید اسلام بر علم‌آموزی گفت: هیچ‌یک از ادیان آسمانی به ‌اندازه اسلام بر علم‌آموزی تأکید نکرده‌اند.