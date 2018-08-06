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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۵۳

«اِف‌بی‌آی» ۴ شهروند روسی را به ظن پولشوئی بازداشت کرد

«اِف‌بی‌آی» ۴ شهروند روسی را به ظن پولشوئی بازداشت کرد

سرکنسول روسیه از بازداشت ۴ شهروند روسی به ظن پولشوئی توسط «اِف‌بی‌آی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرکنسول روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که اداره تحقیقات فدرال (اِف‌بی‌آی) ۴ شهروند روسی را به ظن پولشوئی بازداشت کرده است.

«الکسی توپلسکوی» (Alexey Topolsky) دبیر سرویس مطبوعاتی سرکنسول روسیه در این خصوص اعلام کرد: درخواستی را به اِف‌بی‌آی درباره دسترسی به کنسولی به روس‌تباران بازداشت شده برای دریافت اطلاعاتی درباره وکلای این افراد ارسال کرده ایم.

این در حالیست که یکی از این افراد در بوستون بازداشت شده و به نیویورک فرستاده شده است؛ دو نفر دیگر نیز در لس آنجلس دستگیر شده اند. مکان بازداشت فرد چهارم نامشخص بوده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.

کد مطلب 4367814

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