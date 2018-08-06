جنگنده های رژیم صهیونیستی شمال غزه را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جنگندههای رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مناطقی از شمال نوار غزه در نزدیکی جبالیا را هدف قرار دادهاند.
شاهدان در منطقه به آناتولی گفتهاند که مناطق بمباران شده از جمله مناطقی میباشند که توسط جوانان فلسطینی برای فرستادن بالن های آتشزا به شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه مورد استفاده قرار میگیرند.
وزارت بهداشت نوار غزه در این ارتباط گفته است که در نتیجه بمباران اخیر جنگندههای رژیم صهیونیستی به کسی آسیب نرسیده اما برخی اماکن و ساختمانهای مسکونی در نتیجه این انفجارها دچار آسیب شدهاند.
طی هفتههای گذشته فعالان فلسطینی با هدف اعتراض علیه ادامه اشغال سرزمین فلسطین و همزمان با ادامه راهپیماییهای «بازگشت»، بالن های آتشزا را روانه مناطق اشغالی کردهاند.
این بالن های آتشزا به چالش امنیتی برای صهیونیستها تبدیل شده و در واکنش به آن نظامیان صهیونیست اقدام به بمباران و حمله به مناطقی در نوار غزه میکنند.
از زمان آغاز دور جدیدی از اعتراضات در نوار غزه که به اعتراضات «بازگشت به سرزمین» معروف شده است، حداقل ۱۵۰ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند.
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