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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات فوتسال دانش آموزان کشور

قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات فوتسال دانش آموزان کشور

تبریز - آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات فوتسال دانش آموزان پسر کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین دوره مسابقات فوتسال دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه کشور امروز در شهر تبریز به پایان رسید.

تیم آذربایجان شرقی در این دوره از رقابت ها اول شد و تیم های سیستان و بلوچستان و تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در رشته بسکتبال این دوره از مسابقات، تهران به مقام قهرمانی رسید و گلستان و کرمانشاه به مقام های دوم و سوم رسیدند.

تیم البرز نیز در رشته والیبال مسابقات دانش آموزان پسر کشور، مدال طلا را کسب کرد و تیم تهران دوم و گیلان سوم شدند.

گفتنی است، در این دوره از مسابقات بیش از ۴۰۰۰ دانش آموز ورزشکار از سراسر کشور در سه مقطع تحصیلی به رقابت پرداختند.

کد مطلب 4367823

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