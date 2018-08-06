به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های پاکستانی از تلاش این کشور برای توسعه ظرفیت‌های علمی با هدف تولید و کنترل پهپادهای پیشرفته با مشارکت چین خبر داده‌اند.

یک منبع امنیتی پاکستانی در این ارتباط گفته است که نیروی هوایی این کشور تلاش دارد تا در ارتباط با توسعه فنی و تکنولوژی پهپادهای پیشرفته با چین همکاری کند.

گفته شده طرح مورد نظر پاکستان در کنار ساخت پهپاد با کمک چین، بر ساخت تسلیحات و تجهیزات دیگری نیز تمرکز دارد که بتواند با هک کردن سیستم کنترل پهپادها، مسیر آن‌ها را تغییر دهد.

روابط پاکستان و چین طی چند سال گذشته بویژه از زمان روی کارآمدن ترامپ در آمریکا در حال گسترش است.

سال گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان اعلام استراتژی خود در مورد افغانستان، رهبران پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد و از آن زمان تنش‌ها در روابط اسلام‌آباد و واشنگتن به نزدیکی بیشتر پاکستانی‌ها به سایر کشورهای منطقه بویژه چین منجر شده است.