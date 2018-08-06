باید از ظرفیت اعیاد و مناسبت ها برای تقویت نشاط جامعه استفاده شود

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رشیدیان بعدازظهر دوشنبه در یازدهمین جلسه اتاق گفتگوی دولت و تشکل های فرهنگی و هنری خراسان رضوی اظهار کرد: باید ازظرفیت مناسبت ها و اعیاد پیش رو از جمله دهه ولایت بر تقویت نشاط و شادابی مومنانه که با فرهنگ ایرانی واسلامی منطبق است استفاده شود واین شادی منطبق با اصول، تعارضی با ارزش های الهی و انسانی ندارد.

وی افزود:با توجه به جایگاه بی نظیر فرهنگ و ادب خراسانی در کشور و گستره نفوذ تاریخی آن در منطقه باید از این ظرفیت بیشتر بهره برده و بیش از پیش بزرگان و ظرفیت های این خطه معرفی شوند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هنرمندان و فرهیختگان معاصر به عنوان جانشینان بزرگانی چون فردوسی و عطار هستند و ما مدیون بزرگان ادب و فرهنگ این دیار هستیم و باید دین خود رانسبت به آنان ادا کنیم.

وی گفت:هدف از تشکیل این اتاق، انتقال تجارب تشکیل اتاق گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز ظرفیت سازی برای دیده و شنیده شدن و بهره مندی همه جامعه از هنر در قالب نشست های ادبی، نمایشگاه ها، جشنواره ها و گنجینه های هنری است.

وی تاکید کرد: توسعه چرخه تولید فرهنگی از مرحله تولید تا تکثیر و ارائه به مخاطبان از هر گروه سنی و جنسی به تناسب نیاز، سلیقه و ذائقه آنان از جمله ضروریات است.

رشیدیان ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی صرفا به حوزه صنعت و کشاورزی محدود نمی شود بلکه در بخش های خدماتی و هنری نیز مصداق پیدا می کند.

وی گفت :در حوزه حمایت از هنرمندان خراسانی به ویژه اهالی تئاتر استان و تامین فضا برای تمرین و اجرای آنها دستگاه ها در این حوزه همکاری خوبی دارند ولی درعین حال مجموعه های دولتی و عمومی در سطح استان و ۲۸ شهرستان نسبت به شناسایی فضاها و سالن هایی دارای قابلیت اجرای تئاتر اقدام و بعد از معرفی و هماهنگی های مربوطه برای استفاده هنرمندان و اجراهای دوره ای تئاتر در استان مورداستفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد:در حوزه سوغات زائر در کنار کالاهایی مثل زعفران، نبات، زرشک می توان از تولیدات فرهنگی و هنری به عنوان یک ظرفیت بسیار خوب استفاده کرد.