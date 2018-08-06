به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی شامگاه دوشنبه در ششمین نشست مشترک شورای معاونین ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان همدان که با موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در راستای برنامه ریزی اقدامات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران جلسه ای اسفندماه سال گذشته برگزار و شهدای انقلاب به عنوان شهدای شاخص استان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه شهدای گروه ابوذر به عنوان شهدای شاخص استان و برادران دیباج به عنوان شهدای شاخص شهر همدان انتخاب شدند، گفت: در راستای گرامیداشت یاد شهدا برنامه‌هایی طی سال جاری برگزار می شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) بابیان اینکه سردار نقدی به مناسب سومین سالگرد خاک‌سپاری شهدای گمنام در پارک مردم همدان و همچنین یادواره شهدای مدافع حرم و پایگاه شهید یوسفی مسجد مهدیه پنج شنبه هفته جاری در همدان سخنرانی خواهد داشت، گفت: سردار نقدی علاوه بر سخنرانی در مراسم یادواره شهدای گمنام در ۵ برنامه دیگر با محوریت تبیین مبانی انقلاب اسلامی سخنرانی می‌کند.

سردار مجیدی بابیان اینکه طی روزهای گذشته دشمنان با تمام قوا بسیج شده و تلاش می کردند که مردم را به خیابان‌ها بکشند و از وجود مردم برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند، گفت: مردم انقلابی همدان بصیرت داشتند و به یاوه گویی ها دشمنان پاسخ ندادند و دشمنان نیز نتوانستند به مقاصد شوم خود برسند.

سردار مجیدی بابیان اینکه مردم همدان این بار نیز به زیبایی از کنار این موضوع گذشته و نگاه خود را متوجه مسئولان کشور کردند تا آن‌ها این مشکلات برطرف کنند که ما نیز امیدواریم مسئولان کشور حرکتی را که برای حل مشکلات آغاز کرده‌اند ادامه دهند تا مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند، گفت: حجم بمباران تبلیغاتی دشمن بی نظیر بود اما موفق نشد.

وی با اشاره به سفر دکتر ولایتی به روسیه نیز عنوان کرد: در این روزهای ویژه مقام معظم رهبری با اعزام دکتر ولایتی به روسیه نسبت به ایجاد یک جبهه مقاومت در برابر غرب اقدام کردند به‌گونه‌ای که این حرکت توانسته‌اند وحدتی را در شرق ایجاد کند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) اظهار داشت: با تشکیل جبهه مقاومت جدید در شرق و اتحاد کشورهای این منطقه، دشمن بایاس و ناامیدی روبه‌رو خواهد شد.