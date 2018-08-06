پرورش ماهیان خاویاری درآمدزایی بالایی دارد

سیدعلی اسد در حاشیه بازدید از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که برای تولیدکنندگان و مردم وجود دارد با حمایت از تولیدات داخلی و ارائه تسهیلات لازم در زمینه های مختلف در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از مصرف کنندگان گام برداریم.

وی با اشاره به نقش پرورش ماهیان خاویاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: پرورش ماهیان خاویاری یک فرصت سرمایه گذاری مناسب با توجیه اقتصادی و درآمدزایی بالا است.

فرماندار بابلسر فروش هر کیلوگرم خاویار را معادل فروش یک بشکه نفت اعلام کرد و افزود: تولید گوشت خاویار می تواند برای تامین نیاز بازار مصرف داخلی و خارجی، ایجاد زمینه اشتغال و درآمد و زمینه حفظ و بازسازی ذخایر طبیعی نقش مهمی داشته باشد و با توجه به جایگاهی که خاویار ایران در جهان دارد، می تواند ارزآوری خوبی به همراه آورد.

اسد هدف از بازدید از مزرعه پرورش ماهی شهرستان بابلسر را حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: شهرستان بابلسر دارای دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری است که یکی از این مزرعه ها با دریافت تسهیلات بانکی توانسته است به فعالیت بپردازد و این مزرعه نیز در صورت درخواست، می تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند.