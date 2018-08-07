روزمرگی در حرفه خبرنگاری معنا ندارد

حجت الاسلام علی محسن منتشلو در گفت و گو با خبرنگار مهر در شهرستان قروه به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار ضمن تبریک این روز، اظهار داشت: خبرنگار کسی است که تمام تلاشش اطلاع ساختن دیگران از پیرامون خود است به طوری که شاید مدت ها انتظار بکشد تا بتواند با عکس یا متنی پیام جامعه را مخابره کند.

به گفته وی اهمیت خبر و حرفه خبرنگاری به حدی است که می توان آن را در مقوله حرفه های حساس برشمرد چرا که در این حرفه علاوه بر آموزش و انجام امور به صورت مطلوب، باید صداقت را هم در نظر داشت.

منتشلوبا بیان اینکه قلمی که خبرنگار در دست می گیرد و با آن وقایع را ثبت می کند بسیار حساس است، افزود: تمام توجه و توان خبرنگار در راه حرفه اش به کار می رود تا بتواند به بهترین وجه صداقت و امانتداری را حفظ کند.

وی به فداکاریهای بسیاری از خبرنگاران اشاره کرد و گفت: امروز شاهد این هستیم که خبرنگاران برای انجام مأموریت و هدف خود بسیاری از خطرات را به جان می خرند و حتی جان خود را برای این کار بزرگ به خطر می اندازند.

به گفته منتشلو شهید «آوینی» که امروزه به سید شهیدان اهل قلم مشهور است و شهید «محسن خزایی» که در جریان اشغال سوریه در شهر حلب به شهادت رسید و همچنین شهیدان «باقری افشار و صارمی» از افرادی هستند که برای ارج بخشیدن و نشان دادن عشق و علاقه خود به این کار مقدس جان خود را هدیه کردند.

رئیس تبلیغات اسلامی قروه همچنین خبرنگاری را کاری مهم دانست چرا که بخش بزرگی از تاریخ پر فراز و نشیب جهان که شامل اتفاقات خوب و بد می شود توسط خبرنگاران ثبت و ضبط شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام منتشلو با اشاره به اینکه خبرنگاران هنرمندانی واقعی هستند، تصریح کرد:خبرنگاری شغل و منبع خوب درآمدی نیست بلکه راجع به این کار با ارزش تنها می توان گفت که خبرنگاری عشق و علاقه است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه روزمرگی در حرفه خبرنگاری بی معناست، عنوان کرد:خبرنگار خوب باید اهل مطالعه بوده و از اخبار روز دنیا اطلاع کافی داشته باشد، همچنین از مواردی که در این حرفه زیاد توقع می رود، این است که خبرنگار باید در تنظیم اخبار دقت و بی طرفی در شرح ماجرا را سرلوحه کار خود قرار دهد.