تبلیغات برای استفاده مردم از کالای داخلی موثر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی که به شهرستان بهارستان سفر کرده است، بعد از ظهر دوشنبه در نشست با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع شهرستان بهارستان طی سخنانی با بیان این که باید از تولید کننده پشتیبانی کنیم، تا چرخ تولید بچرخد، گفت: تبلیغات انجام شده برای ترغیب مردم به خرید کالای داخلی در جهت حمایت از تولید کننده بسیار مؤثر است.

اکثر مردم به دفاع از تولید داخلی ترغیب شده اند

وی گفت:در حال حاضر اکثر مردم برای استفاده از تولید داخلی ترغیب شده اند که شرایط خوبی برای اقتصاد کشور است.

استاندار تهران با بیان این که صنعتگر باید همه زمان خود را برای تولید صرف کند، تاکید گفت: ما مسئولان باید به دنبال حل مشکلات تولیدکنندگان باشیم و زمان را برای تولیدکنندگان حفظ کنیم تا تولید فعال باقی بماند.

مقیمی به جمعیت ۷۰۰ هزار نفری شهرستان بهارستان اشاره کرد و گفت: وظیفه ما ایجاد زمینه اشتغال مردم است تا هر خانواده نان آوری داشته باشد، اگر زمینه شغل را فراهم نکنیم مردم مجبور می شوند شغل را در منطقه و شهری دیگر انتخاب کنند و در رفت و آمد باشند.

وی با بیان این که استان تهران را باید به درستی اداره کنیم، گفت: مدیریت استان تهران با توجه به استفاده صحیح امکانات در بخش آب و انرژی باید متناسب با معیارهای جهانی باشد.

تولیدات بهارستان در بازار تهران عرضه می شود

استاندار تهران افزود: باید در یک برنامه تعادلی با توجه به محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، توسعه اقتصادی و اجتماعی، اقدام کنیم.

مقیمی اظهار داشت: تولیدات بهارستان در بازار تهران عرضه می شود اگر در بهارستان نیاز تهران به محصولات وصنایع مهیا نشود باید از سایر شهرها تأمین کنیم.

استاندار تهران به فرمانداران و مدیران استان توصیه کرد: مدیران هر روز واحدهای صنعتی را رصد کنند،شرایطی فراهم کنیم تا تولید کننده دغدغه نداشته باشد و بتواند در بازار اقتصادی دنیا ظاهر شود.

مقیمی با بیان این که کسانی که باید به مردم مجوز سرمایه گذاری بدهند، ما مسئولان هستیم اضافه کرد: در شهرک صنعتی باید ضوابط رعایت و مجوزها ارائه و امکانات زیرساختی آن مهیا شود.

حدود ۴ هزار واحد صنعتی در شهرستان بهارستان مستقر است

وی افزود: در شهرستان ٧٠٠ هزار نفری بهارستان حدود ٤ هزار واحد صنفی و صنعتی مستقر است و ما به عنوان مدیر در اداره استان مسئولیت داریم ومن به عنوان استاندار تهران درمحور مسئولیت مسائل استان هستم.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران گفت: به دنبال پذیرفتن نظرات آمریکا نیستیم و باید دراین جنگ پیروز باشیم.

وی افزود: این پیروزی منوط به کار و فعالیت است، اگر امروز یک واحدصنعتی از کاربیفتد و کمک نکنیم، واحدها فعال باشند در راستای منافع مردم نیستیم، حفظ تولید خواسته امروز مردم است، نگذاریم تولید کننده درشرایط سخت زمین گیر شود، باید با استقامت در حفظ تولید و صنایع مقاومت کنیم و لازمه آن همکاری است.

مقیمی گفت: این که سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده و صنعتی راه اندازی کند، اما از سوی دیگر اگر واحد فعال فعلی به تعطیلی برسد، نتیجه برعکس دارد و خود ما درتضعیف صنعت نقش پیدا می کنیم.