به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهقان نیری شامگاه دوشنبه در ششمین نشست مشترک شورای معاونین ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان همدان که با موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران دوره ای از بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷ را شامل می شود.

وی با بیان اینکه بر همین اساس باید برنامه ریزی ها یکساله باشد، گفت: در همین راستا ۱۴۰ نامه به مدیران استان همدان ارسال و در قالب ۲۰ سئوال از آن‌ها درباره اینکه چه برنامه‌هایی باید در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران برگزار شود درخواست پاسخ داشتیم که متأسفانه تا امروز تنها ۲ نفر از مدیران استان به سئوالات پاسخ داده‌اند.

دهقان نیری بابیان اینکه مجموعه صدا و سیما برنامه‌های خود را از سال گذشته آغاز کرده و در این خصوص پخش زنده برنامه های تلویزیونی تقویت شده است، گفت: متأسفانه تا امروز فرمانداران نیز به این پیشنهاد داده شده توجهی نداشته اند گویا همه غرق برنامه رویداد همدان ۲۰۱۸ هستند و موضوع ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران را فراموش کرده اند.

مدیرکل صداوسیمای استان همدان با اعلام اینکه در جلسات متفاوتی با فرمانداران از آن‌ها خواسته‌ایم تا به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی هر هفته جشنی برگزار کنند تا آن را به صورت زنده از سیمای همدان پخش‌کنیم، گفت: برگزاری ۵۰ میزگرد تبیینی با موضوع دستاوردها، آسیب‌ها، رویش‌ها و آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی، تولید فیلم سینمایی با اقتباس از کتاب «میوه‌های رسیده»، تولید تله‌فیلم غلام خسرو، تهیه ۶ مستند ۲۶دقیقه‌ای با موضوعات مختلف در خصوص توسعه های صورت گرفته در استان همدان و تهیه مستند فاخر «از سیم‌خاردار تا سوخت هسته‌ای» که پیشرفت‌های علمی انقلاب را عنوان می کند در دست تهیه است.

وی تولید ۱۰ ویژه برنامه رادیویی، تهیه ۳ تولید فاخر درباره شهدای گروه ابوذر، شهید همدانی، شهید مصطفوی و شهید بشیری، تهیه پویانمایی طنز" روح شاه"، تهیه ۴۰ قسمت موشن گرافیک در حوزه انقلاب اسلامی، تهیه ۴۰ مجموعه گزارش خبری فاخر از مبارزان انقلابی همدان و تولید سریال «خواهر طاهره» پیرامون زندگی مرحوم خانم دباغ را از دیگر اقدامات به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی عنوان کرد.

دهقان نیری درباره اقدامات دیگر نیز به برنامه ریزی های انجام شده ویژه ماه محرم اشاره کرد و گفت: در پیشنهادی با همکاری هیئت رزمندگان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طرحی مد نظر است که به واسطه اجرای آن هیئت های حسینی را در یک مکان گرد هم آوریم.

وی عنوان کرد: در این طرح پرچم مشکی حرم اباعبدالله الحسین(ع) را از کربلای معلی حرکت خواهیم داد و هر روز و هر ساعت مسیر حرکت پرچم از طریق پخش زنده تلویزیون به اطلاع مردم همدان می رسد.

وی با بیان اینکه هنگام رسیدن این پرچم به همدان در شب اول ماه محرم و ساعت ۴ بعدازظهر از هیئت ها درخواست می شود در میدان امام خمینی(ره) همدان حاضر شوند، گفت: در اجتماعی عظیم از هیئت های حسینی و با حضور مردم همدان پرچم مشکی حرم اباعبدالله الحسین(ع) در میدان امام(ره) همدان علم می شود و با این حرکت استارت مراسم عزاداری ماه محرم و صفر در همدان زده خواهد زد.

وی هدف از این اقدام را سنت آفرینی برای آغاز مراسم عزاداری ایام شهادت سرور شهیدان امام حسین(ع) در همدان عنوان کرد.