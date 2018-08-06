انتخاب سریعتر شهردار توسط شورای شهر کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، مهرداد سالاری در کارگروه راهبردی که با حضور فرماندار و تعدادی از اعضای شورای شهر کرمانشاه برگزار شد با تاکید بر ضرورت پیگیری و تصمیمگیریها در خصوص پروژههای شهری در زمان کوتاهتر، اظهار داشت: مسائل و تصمیمات شهری نیازمند تصمیمگیری سریع و به موقع است لذا شورای شهر و شهرداری باید باتصمیمگیریهای به موقع و در زمان کم، در تحقق پروژه ها جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تلاش کنند.
وی افزود: سطح مداخلات اعضای شورای شهر در امور اجرایی شهرداری افزایش یافته است لذا ضرورت دارد شورای شهر اختیارات شهردار منتخب خود را افزایش داده و تمامی وظایف اجرایی صرفا توسط شهرداری انجام شود.
معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه تاخیر در تصمیم گیریها در شورای شهر را باعث نارضایتی شهروندان دانست و گفت: متاسفانه بعضی از لوایح چندین ماه در کمیسیونهای تخصصی شورا جهت تصمیمگیری معطل میماند و این باعث نارضایتی شهروندان میشود.
سالاری افزود: شورا باید لوایح شهرداری را سریعا بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری کند تا شهروندان سردرگم نشوند.
معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بررسی پیشنهادات سرمایهگذاران بخش خصوصی و شهرداری و همچنین مشارکت ها با شهرداری باید به موقع صورت گیرد زیرا طولانی شدن زمان بررسی باعث عدم جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری آنها دراستانهای دیگر میشود.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر، گفت: ما به موضوع انتخاب شهردار ورود نمیکنیم و برای نظر اعضای شورا احترام قائل هستیم زیرا از اختیارات شوراست که شهردار را انتخاب کند اما اداره شهرداری با سرپرست تنها خروجی کوتاه مدت دارد و بیشتر به انجام امورات جاری پرداخته و از برنامه های بلندمدت غفلت میشود.
سالاری با تاکید بر ضرورت ساماندهی دستفروشان بیان داشت: وظیفه شهرداری است که با حفظ کرامت دستفروشان توأم با ایجاد انضباط ، آنها را ساماندهی و از معابر به مکانهای مشخص شده منتقل کند.
وی همچنین افزود: پیامدهای و معضلات اجتماعی، سدمعبر و ایجاد ترافیک در شهر ناشی از عدم انجام وظایف قانونی توسط شهرداری است.
نظر شما