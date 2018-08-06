به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور در سومین گردهمایی پلیس و ائمه جماعات استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن در جامعه باید به صورت علمی و برنامه محور حرکت کرد.

وی افزود: روحانیت با قرار گرفتن در فضای تعاملی و هماهنگ کننده با مسئولان جامعه می توانند نقش به سزایی در کاهش این آسیب داشته باشند.

قربانپور اضافه کرد: رسالت روحانیون در شرایط امروز اجتماع مقابله با آسیب‌های اجتماعی و افزایش ارزش‌های معنوی است و این تلاش باید بیشتر از گذشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به هجمه‌های دشمن بر علیه نظام جمهوری اسلامی باید برای مقابله با این هجمه‌ها نقش آفرینی بیشتری از طرف مسئولان انجام شود و این کار بار مسئولیت روحانیون را هم افزایش می دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: روحانیون تاثیرگذارترین قشر در جهت ارتقای معنویت و کاهش آسیب های اجتماعی هستند و امروز بخشی از مشکلات دوره معاصر زندگی بشر در همه کشورها و حتی کشورهای اسلامی موضوع آسیب های اجتماعی است.

قربانپور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و اجتماعی کردن این مباحث تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد برخواسته از متن مردم، خود را مکلف می داند که با تمام توان در جهت رفع معضلات اجتماعی نقش آفرینی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: اقشار کاریزمایی و اثرگذار در محیط اجتماعی از جایگاه ارزشمندی برخوردار هستند و می توانند بیشترین تاثیر گذاری را در کاهش آسیب ها داشته باشند لذا باید وارد میدان شوند.

وی ضمن تشریح فضای اجتماعی و شرایط خاص کشور در آستانه چهل سالگی پیروزی انقلاب که با هجمه های ظالمانه دشمنان مواجه شده، بیان داشت: در رابطه با فعالیت روحانیون در شرایط فعلی باید ساماندهی و برنامه ریزی و تهاجم مقابله ای ویژه ای را طراحی کرد.